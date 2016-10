"Naton koneet eivät lennä transponderi poissa päältä"

Naton vahvistetussa Baltic Air Policing -operaatiossa Viron Ämarissa on tämänhetkinen vuorovastuu saksalaisilla. Heidän lentueensa komentaja Swen Jacob sanoo Verkkouutisten haastattelussa, että Suomenlahdella oli viime vuonna noin tuhatta lentoa kohti viisi ilmatilanloukkausta, joissa jokin kone poikkesi luvatta kansainväliseltä alueelta.

– Joillakin koneilla ehkä ei ole kovin hyvää navigointijärjestelmää, joten kyse voi olla virheestä. Mutta tätä en tiedä, Swen Jacob sanoo.

– Varsin usein venäläiset antavat lentosuunnitelman. Mutta joskus he unohtavat sen tai eivät anna sitä. Vielä tärkeämpi on transponderisignaalin lähettäminen. Siviilitutkat seuraavat vain transponderisignaalia etenemässä. Eli jos kone ei lähetä sitä, konetta ei nähdä lainkaan.

Swen Jacobin mukaan Naton koneissa transponderi - suomalaiselta nimeltään oikeammin toisiotutkavastaaja - pidetään päällä.

– Kyllä.

Lähinnä Venäjän suunnalta on väitetty toista.

– Se ei ole totta. Jos koneeni on lähdössä kiitoradalla eikä (lennonjohto) näe transponderin signaalia, he sanovat siitä heti, että se ei ole päällä. Tietysti voit unohtaa laittaa sen - sitä varten on nimenomainen nappula, jota täytyy painaa - mutta se tapahtuu äkkiä, Jacob kuvailee.

– Meidän (lennoillamme) tarkistuslistassa (checklist) lukee, että jos transponderi ei toimi, ei tule lentää. Lainkaan. Eli on rullattava takaisin tutkimaan.

Jacobin mukaan transponderi voi tietysti joskus pettää, hajota, lennon aikana. Kun koneet lentävät kaksi kerrallaan, on tällöin lennettävä tiukassa muodostelmassa, kerrottava sijainti joka minuutti ja lennettävä heti takaisin kotiin.

– Silloin ei ole sallittua enää lentää.

Swen Jacob sanoo, ettei hän tiedä, onko kaikissa Venäjän koneissa transponderi. Oletusarvoisesti se pitää olla.

Komentaja on itse lentänyt aikanaan Saksalle tulleita MiG-29 -koneita. Niissä ei aluksi ollut transponderia.

– Jos sitä ei ole, on kuin ajaisi luvatonta autoa tai ilman ajokorttia, ilman valoja.

Transponderissa ei ole komentaja Swen Jacobin mukaan kyse vain mukavuudesta tai kohteliaisuudesta.

– Se on osa sääntöjä ja turvallisuusvaatimus. Jos et näe lentokonetta, voit osua siihen.

ÄMARI, VIRO / Kasperi Summanen, Juha-Pekka Tikka