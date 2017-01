Donald Trumpin voiton osasi nähdä vain yksi mielipidemittaaja - heidän pieni kikkansa oli uskomaton

USA:ssa on juuri ilmestynyt presidentinvaalien kampanja-ajasta kertova How Trump Won: The Inside Story of a Revolution. Sen tekijät historioitsija Larry Schweikart ja Breitbartin Joel Pollak kuuluivat Donald Trumpin kampanjan sisäpiiriin, joskin he seurasivat koko vaalimaratonin välimatkan päästä.

Kirjassa käydään läpi mielipidemittaajien ja median vaaliasetelmasta muodostamat virheelliset käsitykset. Schweikartilla oli todistetusti itse koko ajan lähes oikea käsitys ehdokkaiden kannatuksista.

How Trump Won -teoksen mukaan valtakunnan tason tunnetut mielipidemittaajat olivat järkyttävän väärässä. Puhtaat paperit saivat lopulta vain USC Dornsife/Los Angeles Times ja People's Pundit Daily. Ne olivat päivittäismittauksia. Verkkouutiset seurasi vaalien ajan ensin mainittua, myös Daybreakiksi kutsuttua mittausta.

Osavaltiokohtaisissa mittauksissa erehdyttiin niin ikään. Esimerkiksi Wisconsinissa Donald Trump voitti vaalin yhdellä prosenttiyksiköllä, mutta osavaltion mittausten keskiarvossa Hillary Clintonin oli ennakoitu voittavan 6,5 prosenttiyksiköllä.

Mittaajien joukosta erottui selvästi edukseen georgialainen Trafalgar Group -konsulttiyhtiö. Sen tekemät mittaukset olivat hyvin lähellä osavaltioiden toteutuneita lopputuloksia.

Mikä oli Trafalgarin salaisuus? Kirjan mukaan yhtiössä oli räätälöity design-työnä kysymys, joka "huuhtoi näkyviin" ennen vaaleja aavistellut Trumpin salakannattajat.

Trafalgar Group kysyi haastateltaviltaan näin:

– Miten luulet, että naapurisi tulee äänestämään?

"Se salli ihmisten, jotka eivät halunneet myöntää äänestävänsä Trumpia, heijastaa oman äänensä naapureihinsa", kirjassa todetaan.