Thaimaalaiskenraalille tuomio ihmissalakuljetuksesta – taustalla pitkittynyt pakolaiskriisi

Thaimaassa entinen kenraali Manas Kongpan on tuomittu ihmissalakuljetuksesta historialliseksi kuvatussa oikeudenkäynnissä. Asiasta uutisoi BBC.

Tuomion syy on Kongpanin osallisuus laajaan ihmissalakuljetusrinkiin, joka on kuljettanut Myanmarissa vainottuun Rohingya-vähemmistöön kuuluvia ihmisiä Thaimaan halki. Kongpanin lisäksi jopa 100 ihmistä joutuu vastaamaan samoihin tapahtumiin liittyviin syytteisiin. Ihmissalakuljetuksen lisäksi syytteitä on luettu kidnappauksista ja murhista.

Maan asevoimilla on Thaimaassa erittäin vahva asema. Nyt langetettu tuomio on ensimmäinen näin korkeaa asevoimien upseeria vastaan.

Thaimaan naapurimassa Myanmarissa vainottuun Rohingya-muslimivähemmistöön kuuluvia pakolaisia on paennut Thaimaan puolelle jo pitkään. Maan asevoimien on syytetty kohdelleen pakolaisia epäinhimillisesti, mutta vasta kansainvälisen yhteisön vuonna 2015 lisääntynyt paine sai Thaimaan viranomaiset aloittamaan ihmissalakuljetuksen vastaiset toimet.

Paine rikostutkintojen lopettamiseksi on kuitenkin ollut maassa kovaa. Esimerkiksi tutkintaa johtanut poliisipäällikkö Paween Pongsirin pakeni BBC:n mukaan Thaimaasta kesken tutkinnan ja haki turvapaikkaa Australiasta. Poliisipäällikön mukaan tutkinnan kohteena olleet ihmissalakuljettajat uhkasivat hänen ja hänen perheensä henkeä.