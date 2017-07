Teksasin laittomien maahanmuuttajien ihmissalakuljettajaa uhkaa kuolemantuomio

The New York Timesin mukaan 60-vuotiasta James M. Bradley Jr. -nimistä rekkakuskia syytetään tietoisesta ihmissalakuljetuksesta. Rikoksesta tuomiona on elinkautinen vankeusrangaistus tai kuolemantuomio, jos rikos johtaa ihmisten kuolemaan.

Viranomaiset löysivät Walmart-kaupan eteen parkkeeratun täysperävaunuyhdistelmän sunnuntaina täynnä paperittomia maahanmuuttajia. Perävaunuun pakatuista 39 ihmisestä kahdeksan löytyi kuolleena kuumuuteen tai tukehtumiseen.

Kaksi uhreista kuoli myöhemmin sairaalassa ja useat ovat edelleen sairaalassa kriittisessä tilassa.

The Guardian kertoo, että Yhdysvaltain maahanmuutto- ja tulliviranomaisen tietojen mukaan jopa 100 ihmistä saattoi olla alun perin pakattuna perävaunuun, mutta suurin osa heistä on paennut paikalta.

Ainakin osa perävaunuun jääneistä oli kotoisin Meksikosta ja Guatemalasta. Neljä henkiin jääneistä oli 10–17-vuotiaita.

Perävaunussa ei ollut toimivaa ilmastointia ja siinä oli vain muutama hengitysaukko, josta ihmiset vuorotellen yrittivät hengittää.

Rekkakuski oli ilmeisesti kuljettamassa Meksikon ja Yhdysvaltain rajan jalan ylittäneitä laittomia maahanmuuttajia.

Yhdysvaltain rajavalvontaviranomaiset kutsuvat ihmisiä kuljettavia rekka-autoja "liikkuviksi uuneiksi", koska niistä puuttuu usein ilmastointijärjestelmät. Vuonna 2003 19 ihmistä kuoli samankaltaisessa ihmissalakuljetustapauksessa lähellä Victoriaa, Teksasissa.