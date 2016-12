Tunisiasta eniten jihadisteja, Saudi-Arabia kakkonen

Tunisiasta on lähtenyt 5000 jihadistia taisteluun eri puolille maailman konfliktialueita, eritoten Syyriaan ja Irakiin.

Kakkosena islamistiterroristien tuottajana on Saudi-Arabia. Maasta on lähtenyt 2100 jihadistia. Näistä yli 1500 on lähtenyt taisteluun Syyriaan ISIS:n ja Fateh al Shamin riveissä. Heitä on mennyt myös Irakiin, Jemeniin, Afganistaniin ja Pakistaniin.

Saudi-Arabia on muodostanut 34 muslimimaan koalition taistelemaan terrorismia vastaan.