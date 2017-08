Terrorismiepäily Saksassa: Halusivat tappaa vasemmistolaisia

Poliisi on tehnyt kotietsinnät kahden terroristisen teon valmistelemisesta epäillyn henkilön työpaikoille ja koteihin Rostockissa, Schwerinissä ja niiden alueella Pohjois-Saksassa.

Kyse on tässä vaiheessa alustavasta epäilystä. Pidätyksiä ei ole vielä tehty.

Saksalaismedioiden mukaan epäillyt ovat oikeistolaisia, joiden aikomuksena oli tappaa useita vasemmistolaisia poliitikoita. Heillä oli tutkinnan mukaan olemassa valmis lista tapettavista.

Epäillyt odottivat yhteiskuntajärjestyksen romahtavan pakolaispolitiikan seurauksena. He valmistautuivat tähän kätkemällä ruokatarvikkeita ja ammuksia.

Toinen epäillyistä on ammatiltaan poliisi. Kurinpitomenettely poliisimiestä vastaan on aloitettu jo tässä vaiheessa ennen kuin varsinaista tutkintaa epäillystä rikoksesta on nostettu.

Virallinen rikosnimike on vakavan valtion turvallisuuden vaarantavan väkivaltateon valmistelu.