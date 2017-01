Rikollinen halusi testasi teoriansa, käveli kivääri kädessä kohti hänet pysäyttäneitä poliiseja

Kiväärin kanssa poliiseja lähestyneelle on esitetty Darwin-palkintoa.

Bearing Arms -sivusto kertoo poliisien pysäyttäneen rikostaustaisen Jose Vacan ja hänen ystävättärensä automatkan.

Vaca sanoo hänellä ja ystävättärellä olleen väittely poliisin "brutaaliudesta". Poliisi oli ampunut ystävättären miestä.

Jose Vaca halusi todistaa oman teoriansa. Hän sanoo olettaneensa, että jos lähestyy poliisia aseen kanssa, he vain käskyttävät häntä pudottamaan aseen ja menemään maahan ja pidättävän hänet.

Niinpä Jose Vaca otti autossa olleen luvattoman kiväärin ja käveli sen kanssa poliiseja kohti.

Poliisi ampui heti.

Vaca on nyt viety sairaalan kautta vankilaan.

"Tiesin että he todennäköisesti pidättävät minut, mutta minun pitää kokeilla nopeasti teoriaani ja nähdä että se on totta, niin hän näkee että maailmassa on hyviä poliiseja", hän selittää ystävättärelleen antamaansa näyttöä.