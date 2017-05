"Tappakaa vaan meidät kaikki - emme pelkää teitä"

Egyptiläis-amerikkalaisen saarnaaja Michael Youssefin mukaan maan koptikristityt ovat täysin peräänantamattomia uskossaan ISIS:n vainosta huolimatta.

ONTV:n videolla haastateltu egyptiläinen leski Samira Fahmi, jonka aviomies Naseem murhattiin palmusunnuntaina pommi-iskussa, antaa asiasta esimerkin.

Samira Fahmi ällistyttää muslimihaastattelijan toteamalla heti, ettei ole vihainen ja antaa anteeksi.

Michael Youssefin mukaan pääsiäisenä Egyptin kristityissä kirkoissa oli kaksi miljoonaa kävijää enemmän kuin edellisvuonna.

– Ja se on viesti jonka he haluavat kertoa terroristeille. 'Tappakaa meidät kaikki, ja se sopii meille. Me emme pelkää teitä', saarnaaja kuvailee.

– Tämä on asia jota niin monet kristityt Amerikassa eivät ymmärrä. Että vaino voimistaa ja saa uskovat entistä kiihkeämmäksi uskostaan kuin helppo kristinusko.