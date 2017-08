"Al-Ándalus kuuluu kalifaattiin" – Tämän takia ISIS iski Barcelonassa

Kun ISIS sanoo ottavansa suoraan vastuun iskusta, voi järjestön viestiin tavallisesti luottaa, arvioi australialaisen Curtin Universityn kansainvälisten suhteiden ja turvallisuuden tohtori Ben Rich.

Hän toteaa The Conversationin artikkelissaan, että ISIS:n väite siitä, että se järjesti Barcelonan autoiskun, on uskottava. Rich huomauttaa, että ISIS tekee viestinnässään selvän eron ylistämiensä iskujen ja niiden tekojen välille, joista se ottaa suoran vastuun. Kirjoitus on julkaistu myös muun muassa brittilehti Independentissä.

Espanjaa on etenkin ennen Barcelonan torstaista terrori-iskua pidetty esimerkiksi Yhdysvaltoja, Ranskaa ja Britanniaa epätodennäköisempänä kohteena ISIS:n iskuille. Terrorin on uskottu kohdistuvan etupäässä maihin, jotka ovat suurimmassa roolissa järjestön vastaisessa sodassa.

Ben Richin mukaan käsitys on väärä.

– Barcelonan isku heijastaa ISIS:n maailmankuvaa sivilisaatioiden välisestä taistelusta, tutkija toteaa.

Hänen mukaansa Espanja on jihadistijärjestölle jälleen yksi "islamilaisen yhteisön kanssa sotaa käyvä vihamielinen länsimaa".

– Espanjalla on henkisellä tasolla myös erityinen sija ISIS:n mytologiassa. Monet ISIS:n ideologit näkevät kerran islamilaiseen imperiumiin kuuluneen, arabiaksi al-Ándalusina tunnetun alueen kalifaatin luonnollisena osana, joka on nyt vääräuskoisten miehittämä.

Asiantuntija arvioi, että Barcelonan tapahtumien kaltaiset terroriteot tulevat kiihtymään väliaikaisesti seuraavien kuukausien ja vuosien aikana, kun ISIS menettää ydinalueensa Irakissa ja Syyriassa.

Ben Richin mukaan jihadistit ovat riippuvaisia uhmakkaasta ja kansainvälisiä valtarakenteita haastavasta imagostaan.

– Samalla kun ISIS:n kyky toimia "valtiona" heikkenee, pyrkii se yhä enemmän ylläpitämään tällaista mystiikkaa ryhtymällä kostotoimiin niitä vastaan, joiden se katsoo estäneen sen aikeet kalifaatin muodostamisesta.