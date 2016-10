Helsinki kantaman sisällä – Tällainen on Venäjän Itämerellä salassa kuljettama Iskander-M-ohjusjärjestelmä

Viron yleisradio kertoi perjantaina hallituslähteeseen viitaten Venäjän Itämeren laivaston kuljettavan ballistista Iskander-M-ohjusjärjestelmää Kaliningradiin siviilialuksella.

Lähteen mukaan Ambal-nimisen aluksen odotettiin saapuvan perille perjantain aikana. Julkisista lähteistä saatavien tietojen perusteella rahtilaiva seilasi perjantaina kohti Kaliningradia.

Viron puolustusministerin Hannes Hanson mukaan ei voida sulkea pois, että ohjusten siirtäminen ja ilmatilaloukkaukset Suomessa ja Virossa liittyivät toisiinsa.

Iskander-M on ballistinen ohjusjärjestelmä jonka kantama on tiettävästi noin 500 kilometrin luokkaa taistelukärjestä riippuen. Viron yleisradion mukaan kantama voi yltää jopa 700 kilometriin. Mikäli tämä pitää paikkansa, yltäisivät ohjukset Puolan ja Liettuan välissä sijaitsevasta Kaliningradista pohjoisessa Suomen rannikolle ja Helsinkiin asti. Myös Tukholma ja Berliini sekä koko Puolan alue olisivat ohjusten kantaman sisällä.

Iskander voidaan varustaa useiden erilaisten tavanomaisten taistelukärkien ohella myös ydinkärjellä. Ase on suunniteltu vihollisen avainkohteiden kuten lentokenttien, liikenteen solmukohtien ja tärkeiden sotilaskohteiden tuhoamiseen.

Ohjuksen pysäyttäminen on erittäin vaikeaa. Taistelukärjen nopeus on ballistisen lentoradan vuoksi erittäin suuri ja varoitusaika laukaisusta osumaan jää lyhyeksi vain muutaman sadan kilometrin kantaman vuoksi. Iskander-ohjukset on suunniteltu nimenomaisesti välttelemään vihollisen ohjuspuolustuksia.

Venäjän on uskottu toimittaneen Iskander-ohjuksia Kaliningradiin aiemminkin. Viron parlamentin puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Marko Mihkelson kiistää kuitenkin tiedon Viron yleisradion haastattelussa. Hänen mukaansa kyseessä olisi siis ensimmäinen kerta, kun ohjuksia viedään alueelle.

Mihkelsonin mukaan ohjusjärjestelmän kuljettaminen siviilialuksella viittaa siihen, että Venäjä yritti toimittaa sen sinne salassa.

– Joka tapauksessa nyt on pysyttävä rauhallisena ja näitä tapauksia on kohdeltava kiristysyrityksenä. Venäjä yksinkertaisesti osoittaa halunsa vahvistaa asemaansa Itämeren suulla, Mihkelson totesi.