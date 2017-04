Strobe Talbott Verkkouutisille: Valkoisen talon täyskäännös on Suomenkin etu

Presidentti Donald Trumpin määräämä ohjushyökkäys Syyrian ilmavoimien tukikohtaan oli merkittävä käännekohta, jonka kaikkia seurauksia ei kukaan voi tietää, Yhdysvaltain johtaviin ulkopolitiikan asiantuntijoihin lukeutuva Strobe Talbott sanoo.

Hän kertoo pitävänsä tärkeänä, että USA rankaisi Syyrian hallintoa sen Idlibin kaupunkiin toteuttamasta hermokaasuiskusta tavalla, jolla on vähintään ennaltaehkäisevä pelotevaikutus. Aiheutetut vahingot saattoivat myös tilapäisesti heikentää Syyrian ilmavoimien kykyä uusiin kaasuiskuihin.

– Tämä oli tärkeä opetus Syyrian presidentille Bashar al-Assadille, mutta myös Venäjälle ja koko muulle maailmalle, Talbott sanoo VU:lle antamassaan puhelinhaastattelussa.

Talbottin varauksellisen myönteinen arvio on kaikkea muuta kuin itsestäänselvyys, sillä demokraattitaustainen ulkopolitiikan konkari on aiemmin profiloitunut Donald Trumpin äänekkäänä kriitikkona.

Hän pitää tärkeänä, ettei Yhdysvallat enää tyytynyt tuomitsemaan sanallisesti al-Assadin hallinnon toteuttamia laittomuuksia, vaan rankaisi niistä nyt kouriintuntuvalla tavalla. Samalla hän kuitenkin muistuttaa, että kyse oli vasta hyvästä viestistä, ei vielä hyvästä uutisesta.

– Emme tiedä, oliko ohjusisku vain yksittäinen operaatio vai osa selkeää ja harkittua strategiaa. Kuinka hyvin presidentti Trumpin hallinto ja liittolaisemme ovat varautuneet mahdolliseen eskalaatioon? Miten Yhdysvallat toimii, jos Assad jatkaa hirmutekojaan ja Venäjä valheitaan ja tilanteen hämärtämistä?

Vaikka avoimia kysymyksiä on Talbottin mukaan paljon, on silti selvää, että Trump on tehnyt ulko- ja turvallisuuspoliittisen täyskäännöksen.

– Yksityisenä kansalaisena, esivaaliehdokkaana, presidenttiehdokkaana, presidentinvaalien voittajana ja vielä virkavalansa vannoneena presidenttinäkin hän toisti kerran toisensa jälkeen, että USA:n on keskityttävä puolustamaan omia etujaan ja pysyteltävä visusti ulkona kansainvälisistä konflikteista. Tämä linja viskattiin nyt kertaheitolla ulos ikkunasta, ja USA on palannut aktiiviseksi toimijaksi – hyvässä ja pahassa.

Talbott toimi maansa varaulkoministerinä Bill Clintonin presidenttikaudella 1994–2001. Suomessa hänet muistetaan muun muassa tärkeästä roolistaan Jugoslavian rauhanprosessissa.

”Venäjä on pysäytettävä”

Venäjä on estänyt Syyrian kaasuiskun tuomitsevan päätöslauselman läpimenon YK:n turvallisuusneuvostossa. Presidentti Vladimir Putin on jopa väittänyt median välittämiä tietoja Idlibin sotarikoksista lännen lavastukseksi.

– Venäjän kyyninen toimintatapa on paljastanut maailmalle, kuinka pitkälle presidentti Vladimir Putin on valmis menemään suojattinsa, Syyrian presidentti al-Assadin ja hänen hallintonsa hirmutekojen peittelemiseksi, Strobe Talbott sanoo.

Nyt on hänen mukaansa kuultu eräänlainen herätyssoitto. Jos Donald Trump on kuvitellut voivansa tehdä hedelmällistä yhteistyötä Putinin kanssa, hän on tullut toisiin ajatuksiin.

– Trump ja ulkoministeri Rex Tillerson ovat joutuneet katsomaan Venäjän karhun suuhun ja nähneet terävät hampaat. He eivät ole pitäneet näkemästään.

Talbott luonnehtii hyväksi uutiseksi sitä, että presidentti Trumpin silmät näyttävät vihdoin auenneen ja että hän näkee nyt Venäjän samaan tapaan kuin osa keskeisistä ulko- ja turvallisuuspoliittisista avustajistaan.

Hän ei lähde ennustamaan, millaisia vaiheita on seuraavaksi edessä, mutta haluaa korostaa Yhdysvaltain tiivistä yhteistyötä kaikkien kumppaniensa kanssa, jotta lännen rintama olisi mahdollisimman yhtenäinen ja luja.

– Paras mahdollinen Venäjä-suhde on niin Yhdysvaltain kuin Suomenkin etu. Sen tavoittelu ei kuitenkaan saa tarkoittaa Venäjän tukemista sen pyrkimyksissä kylmän sodan aikaisen vaikutuspiirin palauttamiseen, saati suvereenien valtioiden dominointiin, Talbott sanoo.

Hän uskoo, että lännen on muodostettava kontrolloitu ja vastuullinen vastavoima Venäjän pyrkimyksille. Suomea hän kuvaa läheiseksi ja tärkeäksi ystäväksi sotilaallisesta liittoutumattomuudestamme riippumatta.

– Otaksun, että se päättäväisyys, jota presidentti Trumpin määräämä ohjusisku Syyriaan ilmentää, on ollut huojentava viesti myös Suomen ja muun Pohjois-Euroopan näkökulmasta, Talbott sanoo.

Ranskan presidentinvaaleilla, joiden ensimmäinen kierros käydään jo ensi viikonvaihteessa, ja Saksan liittopäivävaaleilla ensi syksynä on hänen mukaansa ratkaiseva vaikutus koko Euroopan tulevaan suuntaan.

– Uskon, että viimeaikaisilla tapahtumilla on ollut tervehdyttävä vaikutus. Eurooppalaiset äänestäjät ovat nähneet, mihin Venäjä on ollut valmis Syyriassa. He myös tiedostavat, että Venäjä on valmis sekaantumaan toisten valtioiden demokraattisiin prosesseihin mitään keinoja kaihtamatta.

Toimittaja: HEIKKI HAKALA