USA syyttää: Venäjä ajaa Syyrian kapinallisia jihadistien riveihin

Aleppon kaupunki on kärsinyt mittavia tuhoja.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on syyttänyt Yhdysvaltoja, että se on rikkonut lupauksensa pitää toisistaan erillään Syyrian maltilliset kapinallisjoukot ja maassa toimivat ääriryhmät. USA:n ulkoministeriön edustajan Mark Tonerin mukaan Venäjän syytökset ovat absurdeja.

BBC uutisoi Tonerin sanoneen, että Yhdysvallat ei ole pitänyt al-Nusraa kohteenaan kuukausiin, koska ryhmäläisiä on sekoittunut muihin ryhmiin ja siviileihin.

Toner sanoo, että Venäjän viimeaikaiset pommitukset ovat ajaneet maltillisia kapinallisryhmiä lähemmäs äärijärjestöjä.

‒ Meillä on nyt tilanne, jossa nämä maltillisen opposition voimat ovat niin kovan hallinnosta tulevan paineen alla, että heidät ajetaan al-Nusran käsiin taistelemaan rinta rinnan, Toner sanoo.

USA ja Venäjä ovat tehneet sopimuksen, jonka tarkoitus on kohdistaa maiden yhteisiä ilmaiskuja Isisiin ja al-Nusraan, joka sittemmin on tunnettu nimellä Jabhat Fateh al-Sham ja joka on yhdistetty terroristijärjestö Al-Qaedaan.

YK:n tietojen mukaan 400 siviiliä, joiden joukossa on useita lapsia, on saanut tällä viikolla kaupungissa surmansa Venäjän ja Syyrian hallinnon yhteisissä pommituksissa. USA on varoittanut Moskovaa yhteistyön lopettamisesta Syyriassa.

Aleppo, joka on tunnettu Syyrian kaupallisena ja teollisena keskuksena, on jakautunut kahtia vuoden 2012 jälkeen. Hallintoa ja Bashar al-Assadia tukevat joukot hallitsevat länttä ja kapinallisjoukot maan itäosia.