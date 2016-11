Sadat siviilit pakenevat Aleppossa hallituksen kontrolloimille alueille

Sadat siviilit ovat paenneet hallituksen kontrolloimille alueille Aleppossa, kertoo BBC.

Itä-Aleppossa asuvat siviilit ovat aiemmin torjuneet hallituksen uhkavaatimukset, joiden mukaan heidän tulisi poistua alueelta. Se, että he ovat nyt liikekannalla, on BBC:n asiantuntijan mukaan olennainen asia.

BBC:n tietojen mukaan noin 275 000 ihmistä on tällä hetkellä motissa, kun armeija kiristää otettaan kapinallisalueista. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan alueella on kuollut 219 siviiliä, joista 27 on ollut lapsia.

Aleppon kaupunki on ollut käytännössä kahtiajakautunut vuodesta 2012 saakka. Hallituksen joukot ovat kontrolloineet läntistä puolta, kapinalliset itäalueita. Viimeisen vuoden aikana Syyrian joukot ovat murtaneet umpikujaan ajautuneen tilanteen Iranin ja Venäjän tuella.

Venäjän mukaan sen ilmavoimat eivät ole aktiivisia Aleppossa, vaan muualla Syyriassa.

Hallituksen joukot ovat viikonlopun aikana ottaneet hallintaansa Hananon alueen, joka on ollut suurin kapinallisten kontrolloimista alueista. Hanano on ollut kapinallisten käsissä vuodesta 2012 saakka.

Hananon haltuunoton ansiosta Syyrian joukkojen on nyt helpompaa eristää itäisen Aleppon pohjoisalueet eteläalueista, arvioidaan BBC:n jutussa.

Kapinalliset ovat hallituksen hyökkäyksen aikana tehneet lukuisia raketti-iskuja hallituksen kontrolloimille alueille Aleppon läntisillä alueilla. Kapinallisten tekemissä iskuissa on kuollut 27 siviiliä, joista 11 on ollut lapsia.

Mikäli hallituksen joukot saavat koko Aleppon hallintaansa, on se suurin yksittäinen voitto Syyrian presidentille Bashar al-Assadille viiden konfliktivuoden aikana.