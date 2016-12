Seitsenvuotias tyttö marssi poliisilaitokselle - Päällä ollut räjähdevyö laukaistiin ulkopuolelta

Tilanne Syyriassa on vaikea. Kuvassa mielenosoittajia Lontoosta.

Seitsenvuotias tyttö käveli tyynesti Damaskoksessa sijaitsevalle poliisiasemalle ja räjäytti itsensä, kertoo Daily Mail.

Tytöllä oli päällään räjähdeliivi, joka laukaistiin kauempaa kaukosäätimen tai vastaavan avulla. Iskussa haavoittui kolme poliisia.

Syyrialaislähteet kertovat, että tyttö oli esittänyt olevansa eksyksissä ja pyytänyt päästä vessaan. Tässä vaiheessa vyö räjäytettiin ulkopuolelta käsin.

Daily Mailin jutussa on lukuisia kuvia iskusta. Kuvissa näkyy, kuinka suuri osa poliisiasemasta on tuhoutunut. Eräässä kuvassa näkyy myös lapsen ruumiin jäänteet, jotka on kuitenkin sumennettu.

Artikkelissa todetaan, että vastaavanlaiset räjäytykset kaupungin sisällä ovat harvinaisia, sillä yleensä raketit ja kranaatit on ammuttu kaupungin ympärillä.