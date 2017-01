USA:n jättipommikoneet moukaroivat terroristeja

Kuva: US Air Force

B-52:t pommittivat terroristijärjestö al-Qaedan asemia Idlibissä samaan aikaan kun Venäjän koneet tukivat turkkilaisjoukkojen hyökkäystä terroristijärjestö ISIS:tä vastaan Al-Babissa sadan kilometrin päässä Idlibistä.

Venäjän puolustusministeriö oli sanomalehti La Stampan mukaan käärmeissään Yhdysvaltain pommituksesta, koska siitä ei ilmoitettu venäläisille. Venäjän puolustusministeriön mukaan pommituksessa kuoli myös 20 siviiliä.

Vuonna 1954 ensilennon tehneet B-52:t voivat kuljettaa lähes 32 000 kilon pommikuorman.

Syyrian ilmasodassa on lehden mukaan havaittavissa Yhdysvaltain ja Venäjän eri intressit. Samaan aikaan kun Venäjä ja sen tukema Syyrian presidentti Bashar al-Assad yrittävät vallata turkkilaismielisten kapinallisten ja Turkin erikoisoukkojen avulla Al-Babia, Yhdysvallat moukaroi Idlibiä.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan haluaisi saapua Kazakstanin Astanan kokouksen 23. tammikuuta voitto taskussaan. Astanassa on tarkoitus keskustella Syyrian aselevosta ja rauhansuunnitelmasta yhdessä Venäjän, Turkin, Iranin ja al-Assadin ja joidenkin kapinallisryhmien kanssa.

Erdogan haluaisi ulottaa vaikutusvaltansa pohjoiseen Syyriaan ja saada vapaat kädet YPG:n kurditaistelijoita vastaan. Turkki pitää YPG:tä terroristijärjestönä. Turkin vaatimuksesta YPG:n edustajia ei kutsuttu Astanaan. Yhdysvallat on tukenut ja aseistanut sitä. Yhdysvallat ei ole paikalla Astanassa ja katsoo, että sillä on oikeus iskeä ISIS:n ja al-Qaedan asemiin Syyriassa. Idlib puolestaan on al-Qaedan viimeinen merkittävä tukialue Syyriassa.