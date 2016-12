Ennenkuulumaton mysteeriääni nauhoitettiin valtameren syvimmästä kohdasta – "lähde on biologinen"

Sukellusrobotin Mariaanien haudasta tekemälle nauhoitukselle tallentunut erikoinen ääni on askarruttanut tutkijoita jo kuukausia, kertoo Science Alert. Osan erikoisesta metallisesta ääntelystä voi kuunnella alla olevasta linkistä.

Ääntä ei ole nauhoitettu koskaan aikaisemmin. Sitä tutkivien asiantuntijoiden löydöksiä on julkaistu nyt The Journal of the Acoustical Society of America -tiedelehdessä.

Vaikkei äänen varmasta lähteestä olekaan varmaa tietoa, uskovat tutkijat, että kyse on jonkin hetulavalaan aiemmin tuntemattomasta äänestä. Sen merkitystä ei ole saatu selville. Varmaa on ainostaan se, ettei kukaan ole kuullut vastaavaa ääntä aiemmin.

– Se on varsin omalaatuinen kaikkine hulluine osineen, Oregonin yliopiston tutkija Sharon Nieukirk toteaa.

– Matala valitus on tyypillistä hetulavalaille. Helähtävä ääni tekee siitä todella ainutlaatuisen. Löydämme harvoin uusia hetulavalaan ääniä, hän jatkaa.

Tämä on silti yhä teoria.

Tutkijatiimin mukaan on joka tapauksessa mahdotonta, että kyse on geologisesta tai ihmisen aiheuttamasta äänestä.

– Oletamme, että nämä monimutkaiset äänet tuotti biologinen lähde, tutkimuksessa todetaan.

Tutkijat aikovat jatkaa asian selvittämistä nauhoittamalla lisää ääniä samalta alueelta.

Mariaanien hauta sijaitsee Tyynellämerellä. Se on maailman syvin tunnettu syvänmeren hauta.