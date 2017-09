Sveitsi valmis rauhanvälittäjäksi Pohjois-Koreassa – "liittoutumattomuuden historia Ruotsin kanssa"

– Olemme valmiit tarjoamaan rooliamme välittäjänä, Sveitsin liittopresidentti Doris Leuthard sanoi lehdistötilaisuudessa Bernissä.

Leuthard totesi, että nyt on korkein aika istuutua pöydän ääreen. Hänen mukaansa Kiinan ja Yhdysvaltojen on kannettava vastuunsa ratkaisun löytämisestä.

– Suurvalloilla on vastuu, Leuthard sanoi.

Hän varoitti ylitsemitoitetuista reaktioista.

Liittopresidentti muistutti, että sveitsiläisiä sotilaita on ollut Pohjois-Korean ja Etelä-Korean rajalla jo 60 vuotta valvomassa tulitaukoa.

Leuthardin mukaan Sveitsillä on yhdessä Ruotsin kanssa pitkä historia neutraalista ja vähäeleisestä diplomatiasta.

Sveitsin tehtävä voisi olla sopivan paikan löytäminen, jossa esimerkiksi maiden ulkoministerit voisivat käydä keskusteluita.

– On meidän tehtävämme selvittää, minkälaisia mahdollisuuksia on olemassa. Twitter ei ole sopiva väline. Tämän täytyy tapahtua diskreetisti, Leuthard sanoi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on varoittanut kaikkia Pohjois-Korean kanssa kauppaa käyviä maita kauppasaarrosta. Pohjois-Korean tärkein kauppakumppani on Kiina, joka on myös Yhdysvaltojen kauppakumppani.

Kiinan hallitus sanoi, että Trumpin uhkaus ei ole hyväksyttävissä.

Pohjois-Korea valmistelee mahdollisesti mannertenvälisen ohjuksen laukaisua.

Pohjois-Korean sunnuntaina räjäyttämän ydinpommin räjähdysvoimaksi on Etelä-Koreassa arvioitu 50 kilotonnia.