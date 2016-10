Sähköpostivuoto paljastaa: Itä-Ukrainan separatistien johtajat hyväksytettiin etukäteen Vladimir Putinin avustajalla

Venäjän presidentti Vladimir Putinin vaikutusvaltainen avustaja Vladislav Surkov sai vuodetun viestin mukaan etukäteen tiedon siitä, keitä Itä-Ukrainan vasta perustetun Donetskin kansantasavallaksi kutsutun separatistialueen johtoon kaavailtiin.

Asia ilmenee ukrainalaisen hakkeriryhmän julkistamasta laajasta sähköpostiarkistosta. Viestit ovat väitetysti peräisin Surkovin toimistosta.

Verkkouutiset tutustui hakkereiden vuotamaan yli 2 000 viestiä käsittävään arkistoon. Eräs mielenkiintoinen löydös liittyy Itä-Ukrainan Donetskin separatistihallinnon alkuhetkiin keväällä 2014.

Surkovin toimisto sai toukokuun 13. päivänä vuonna 2014 sähköpostiviestin Marshall Capital Partners -yhtiön hallituksen puheenjohtajan avustajalta. Viestissä todetaan ”Konstantinin” pyytäneen lähettämään liitteenä olevan materiaalin pikaisesti ”Vladislav Jurevitsille”.

Marshall Capital Partnersin perustaja on Ukrainan separatistien rahoittamisesta ja ohjailusta epäilty kansallismielinen venäläisoligarkki Konstantin Malofejev. Vladislav ja Jurevits ovat Surkovin etunimet.

Liitteenä olevassa tiedostossa listataan ehdokkaita Donetskin separatistihallitukseksi. Asiakirjasta löytyy nimiä kuten Denis Pushilin, Igor Strelkov ja Aleksandr Zahartsenko. Viimeisen kohdalla mainitaan, että häntä mietitään pääministeriksi.

Joitain nimiä on merkitty tähdellä. Selitteenä kerrotaan, että kyseiset merkatut henkilöt ovat ”meidän tarkistamiamme” ja ”erityisesti suositeltuja”.

Donetskin varsinainen hallitus julkistettiin toukokuun 16. päivänä. Pääministeriksi valittiin Aleksander Borodai. Venäläinen Borodai on toiminut aiemmin Malofejevin palveluksessa Marshall Capital Partnersin PR-johtajana.

Denis Pushilin nimitettiin Donetskin parlamentin puhemieheksi, Strelkov otti puolustusministeri viran ja Aleksandr Zahartsenko nimitettiin sotilaskomentajaksi. Hänestä tuli sittemmin marraskuussa Donetskin pääministeri.

Igor Strelkov (oik. Girkin) on Venäjän kansalainen ja entinen Venäjän FSB:n upseeri, jolla on pitkä historia niin Tshetshenian kuin Bosniankin konflikteissa. Strelkov johti Venäjä-mielisiä joukkoja sekä Krimillä että Itä-Ukrainassa ennen pakoaan Venäjälle. Myös Strelkovin on väitetty olleen aiemmin Konstantin Malofejevin palveluksessa.

Arvostettu talouslehti Financial Times luonnehti ääriortodoksisiin ja kansallismielisiin piireihin Venäjällä vahvasti liitettyä suursijoittajaa jo vuonna 2014 ”miljardööriksi, joka kytkee Moskovan (Ukrainan) kapinallisiin”. Malofejevia on Venäjän mediassa pyörineiden tietojen perusteella epäilty myös Vladimir Putinin Ukraina-strategian isäksi.

Sekä Malofejev että Marshall Capital Partners pantiin Yhdysvaltojen Ukraina-pakotelistalle vuonna 2014.

Mikäli sähköpostiviesti on aito, ei se vielä tarkoita, että Donetskin valtaapitävät valittiin Kremlissä. Paria päivää ennen hallituksen nimittämistä lähetetty lista ja siinä mainittujen henkilöiden valinnat viittaavat kuitenkin vahvasti siihen, että sekä Konstantin Malofejevilla että Venäjän johdolla oli ainakin jonkinasteinen rooli päätöksissä.

Viestejä tässä laajassa jutussaan tutkinut Atlantic Council -ajatushautomon Digital Forensic Research Lab pitää niitä aitoina. Myös Ukrainan tiedustelupalvelu on ilmoittanut uskovansa viestien olevan oikeita. Sähköpostivuotojen kohdalla on muistettava, että viestien peukalointi jälkikäteen on kuitenkin aina mahdollista. Kreml on kiistänyt jyrkästi sähköpostien aitouden.