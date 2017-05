Varoitus superbakteereista: sulava ikirouta voi vapauttaa miljoonia vuosia nukkuneita tappajia

Lämpenevä ilmasto sulattaa tuhansia vuosia jään peitossa olleita alueita vauhdilla. BBC:n mukaan tässä piilee odottamattomia vaaroja.

Sulavaa ikiroutaa kuvataan "tautien Pandoran lippaaksi". Vuosituhansia tai jopa miljoonia jäässä ollut maa on ideaalinen paikka nukkuville bakteereille ja viruksille.

Esimerkiksi elokuussa 12-vuotias poika kuoli Siperiassa sairastuttuaan pernaruttoon. Kaikkiaan tartunnan sai ainakin parikymmentä ihmistä.

Tutkijoiden mukaan tauti sai alkunsa yli 75 vuotta sitten kuolleesta porosta, jonka ruumis oli jäänyt jääpeitteen alle. Se säilyi siellä aina kesän 2016 lämpöaaltoon asti.

Sulaneesta ruumiista vapautuneet pernaruttobakteerit vapautuivat ympäröivään veteen ja maaperään ja tartuttivat yli 2 000 alueella laiduntanutta poroa. Niiistä tauti levisi edelleen ihmisiin.

– Ikirouta on hyvä mikrobien ja viruksien säilyttäjä. Siellä on kylmää, siellä ei ole happea ja siellä on pimeää, evoluutiobiologi Jean-Michel Claverie Ranskan Aix-Marseillen yliopistosta toteaa.

Hänen mukaansa vanha ikirouta voi kätkeä sisäänsä maailmanlaajuisia epidemioita aiemmin aiheuttaneita tauteja.

Tutkijat ovat esimerkiksi löytäneet Alaskan ikiroudasta ehjiä vuonna 1918 haudattuja espanjantaudin uhreja. Vuosina 1918–1919 raivonnut poikkeuksellisen raju influenssapandemia tappoi jopa 30–100 miljoonaa ihmistä.

Jää voi kätkeä myös jotain paljon vanhempaa.

Yhdysvaltojen avaruushallinto NASA onnistui vuonna 2005 herättämään jäätyneessä lammessa 32 000 vuotta uinuneita bakteereita. Carnobacterium pleistocenium -mikrobit alkoivat sulattamisen jälkeen uiskennella ympäriinsä.

Kaksi vuotta myöhemmin tutkijat herättivät peräti kahdeksan miljoonaa vuotta vanhoja bakteereita, jotka löydettiin Etelänavalta otetusta jäänäytteestä. Samassa tutkimuksessa herätettiin onnistuneesti myös yli 100 000 vuotta vanhoja bakteereita.

Lämpötilat nousevat napapiirillä noin kolme kertaa nopeammin kuin muualla maailmassa.