Aasialaislehti hehkuttaa suurhanketta: Suomesta Kiinan tuotteiden rautatiekäytävä Eurooppaan

Asia Times kertoo uutisessaan pääministeri Juha Sipilän ja Kiinan pääministeri Li Kegiangin tapaamisesta, joka pidettiin kesäkuun 27. päivä.

Pääministerit totesivat Suomen ja Kiinan haluavan kehittää arktista yhteistyötään esimerkiksi teollisuudessa. Li mukaan Kiina haluaa vahvistaa kommunikaatiota Suomen kanssa erityisesti Kiinan ja EU:n ja Kiinan ja Pohjoismaiden välisissä suhteissa.

Asia Timesin mukaan Suomella voi olla keskeinen rooli arktisesta näkökulmasta Kiinan Obor-hankkeessa (One Belt One Road), jonka tavoitteena on herätellä uudelleen Silkkitien kauppareittiä Aasiasta Eurooppaan.

Kiinnostavin osuus hankkeessa on kolmen miljardin dollarin "Arktinen käytävä" – rautatie, joka yhdistäisi Pohjois-Euroopan arktisten vesien satamat ja Kiinan. Idean ovat tuoneet esiin suomalaiset tutkijat ja liikemiehet. Rata yhdistäisi ensi osuudellaan Rovaniemen ja Norjan Kirkkoniemen (Kirkenes) sataman.

Laivat kuljettaisivat tuotteita Kiinasta sekä öljyä ja kaasua Venäjältä.

"Arktinen käytävä -projekti on tärkeä, koska se tarjoaa vaihtoehdon yhdistää Aasia Pohjois-Euroopan kanssa", sanoo projektin tiedottaja Timo Lohi Asia Timesille.

Hanke on alkuvaiheissaan. Suunnittelu on alkanut Suomessa, ja siitä keskustellaan Kouvolassa rautatiefoorumissa syyskuussa. Suunnitteluprosessi voi Asia Timesin mukaan viedä 10 vuotta. Lohi arvioi, että rakennustyöt voisivat alkaa aikaisintaan 2030-luvulla.