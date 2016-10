Skotlannin pääministeri: Emme halua olla osa Theresa Mayn Britanniaa

Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon sanoo, että hän vastustaa Britannian konservatiivipuolueen Hard Brexit -suunnitelmaa, joka tähtää työvoiman liikkuvuuden voimakkaaseen rajoittamiseen.

– Konservatiivien visio Brexitin jälkeisestä Britanniasta on sellainen, jossa en halua olla mukana ja jota en koskaan tule allekirjoittamaan, Sturgeon kirjoittaa Facebookissa.

Hänen mukaansa konservatiivipuolue ei piittaa Brexitin vaikutuksista työllisyyteen ja talouteen.

– Lääkäreille sanotaan, että he eivät ole enää tervetulleita maahamme. Työnantajat joutuvat listaamaan ulkomaalaiset työntekijänsä. Kaikkein häpeällisintä on, että he haluavat käyttää Britanniassa asuvia EU-kansalaisia neuvottelukorttina, kun Brexitistä neuvotellaan.

Sturgeonin mukaan Britannian pääministeri Theresa Mayn näkemys tulevaisuuden Britanniasta on "hyvin ruma".

– Se on maa, jossa ihmiset tuomitaan syntymäpaikan tai kansalaisuuden mukaan, ei sen mukaan, paljonko he ovat valmiita tekemään yhteisen hyvän vuoksi.

Sturgeon on aloittanut We Are Scotland -kampanjan, jonka tavoitteena on vastustaa konservatiivipuolueen linjaa ja toivottaa muualta muuttavat ihmiset tervetulleiksi.

– Velvollisuutemme on nousta suvaitsemattomuutta vastaan.

Skotlanti järjesti kesäkuussa 2014 kansanäänestyksen, jossa 44,7 prosenttia kannatti itsenäistymistä Britanniasta ja 55,3 prosenttia vastusti. Sturgeon on sanonut, että uusi kansanäänestys järjestetään vain, jos se palvelee Skotlannin etuja.