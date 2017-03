Seitsemän Jupiterin kokoinen metallinen outo kohde avaruudessa - eikä se ehkä olekaan planeetta

Vuonna 2012 avaruudessa havaittu "hämmentävä, eristäytynyt" ja yksin liikkunut kohde ihmetytti jo löytäjiään.

Se on koostumukseltaan "erittäin metallinen", sillä on pieni massa, se on kooltaan 4-7 kertaa Jupiter ja sijaitsee sadan valovuoden päässä.

Kohteen nimi on CFBDSIR 2149-0403. Aluksi löytöä pidettiin Maata lähimpänä erakkoplaneettana, joka olisi poistunut tähdistöstään.

Nyt tutkijat sanovat Expressin mukaan, ettei se ehkä ole sitäkään. Sen on teoretisoitu myös olevan myös ruskea kääpiö, mutta sellaiseksi se on liian pieni. Nyt pohditaan, olisiko se yhdistelmä eri tyyppejä.

Avaruuden kapinallisen ominaisuudet innostavat tietysti mielikuvitusta. Erityisesti sen metallipitoisuus on saanut nettiharrastajat riemuitsemaan mahdollisesta Dysonin kehästä. Se on science fictionissa kehitelty vieraan sivilisaation valtava ontto rakennelma, joka kerää tähdistä energiaa.