Yhä useampi tiedemies pelkää kontaktia avaruusolentoihin - mutta voi olla liian myöhäistä

NBC News käsittelee ikuista Onko siellä ketään -kysymystä ja arvelee, että avaruudesta saadaan siihen pian vastaus. Toinen asia kuitenkin on, haluammeko todella tietää, olemmeko yksin.

– Jos siellä on avaruusolentoja, ovatko he ystävällismielisiä tutkijoita vai maailmojen tuhoajia? Tämä on vakava kysymys joka ei ole enää rajoittunut science fictioniin, sillä kasvava ryhmä astronomeja on ottanut asiakseen tehdä enemmän kuin kuunnella, NBC toteaa.

Chicagon Adler-planetaarion astrofyysikko Lucianne Walkowiczin mukaan aktiivisella viestinnällä älykästä sivilisaatiota kohden on se mahdollinen seuraus, että kontakti "ei välttämättä toimi parhaiden etujemme mukaisesti".

– Toisaalta siitä voi olla suuria etuja. Se voi olla jotain joka lopettaa elämän maapallolla, ja se voi olla jotain joka kiihdyttää kykyämme elää laadukkaasti maapallolla. Emme voi mitenkään tietää, Walkowicz toteaa ja vaatii tutkijoiden keskustelua asiasta.

Suursijoittaja ja venäläinen tiedehyväntekijä Juri Milner on käynnistämässä 100 miljoonan dollarin Starchip-projektia. Siinä pyritään lähettämään lähes valon nopeudella parvi aivan minikokoisia avaruusaluksia kohti Alfa Kentauria.

Milner rahoittaa myös Breakthrough Initiatives -järjestöä. Se pyrkii kasaamaan juuri oikean viestin avaruusolennoille ja parhaan tavan sen lähettämiseen.

Breakthroughin johtaja Pete Worden sanoo Mikä meitä edustaa parhaiten -kysymyksen olevan hyvä harjoitus ihmiskunnalle. Ehkä jokin valokuva - mutta jos, niin miten se pakataan niin, että sen voi vastaanottaa tähtien toisella puolella?

Kalifornian yliopiston Philip Lubin on julkaissut tutkimuksen laserryhmästä, joka pystyisi lähettämään viestin halki universumin.

Tiedejulkkis Stephen Hawkingilla on ollut tunnettu vastaus siihen, onko elämän etsiminen hyvä ajatus. "Ei".

– Meidät havaitseva sivilisaatio on todennäköisesti teknologisesti erittäin edistynyt. Voi olla että se ei olisi kohtelemassa meitä mukavasti. Idea on vähintään moraalisesti kyseenalainen, toteaa Hawkingin lailla fyysikko Mark Buchanan kontaktin etsimisestä.

Toisaalta: riski ehkä kannattaa ottaa, sillä olemme jo olleet kovaäänisiä.

– Jos olemme vaarassa tulla avaruusolentojen valtaamaksi, on liian myöhäistä, Messaging Extraterrestrial Intelligence Internationalin (METI) johtaja Douglas Vakoch katsoo.

Planetary Science Instituten astrobiologi ja kirjailija David Grinspoon piti monen tavoin koko asiaa ensin kevyenä tai elokuvavitsinä. Ikään kuin avaruusolennot tulisivat juomaan ruumiinnesteemme ja kohtelemaan meitä karjana.

– Mutta olen kuunnellut toista puolta ja minusta heillä on pointti. Jos elät viidakossa joka voi olla täynnä nälkäisiä leijonia, hyppäätkö alas puustasi ja huudat JIHUU?

Huudettu on. Lokakuussa Euroopan avaruusjärjestö lähetti 3 775 tekstiviestiä (!) Polariksen tähden suuntaan. 2008 Nasa radioi Polariksen suuntaan The Beatlesin Across the Universe -kappaletta. Netti-ilmoituksia ja tv-mainoksiakin on lähetetty.