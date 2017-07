Autojen yläpuolella liikkuvan bussin piti poistaa ruuhkat, osoittautui petokseksi

Kiinassa kehitetty uudenlainen joukkoliikennemuoto – muun liikenteen yläpuolella liikkuva superbussi – on osoittautunut petokseksi. Asiasta uutisoi NPR.

Katamaraanialusta muistuttavaan bussiin oli tarkoitus mahtua noin 300 matkustajaa ja sen kerrottiin ratkaisevan suurkaupunkien busseja vaivaavat ruuhkaongelmat. Sitä kehitettiin Qinhuangdaon kaupungissa testialustalla. Bussin keksijä Song Youzhou on niittänyt hankkeella runsaasti mainetta. Hän esiintyi bussia esitellen muun muassa The New York Timesin isossa artikkelissa vuonna 2010. Time-lehti puolestaan listasi muun liikenteen yläpuolella kulkevan superbussin vuoden 2010 parhaiden keksintöjen joukkoon.

Hankkeen realistisuus herätti kysymysmerkkejä kuitenkin jo varhain. Viime kesänä kiinalainen Global Times -lehti uutisoi hankkeeseen liittyvistä epäilyksistä. Lehden haastatteleman kaupunkisuunnitteluasiantuntijan mukaan muun muassa bussin sähkönsaanti sekä kyky liikkua suurkaupungeissa oli suunniteltu epärealistisella tavalla.

– Idea oli absurdi, lapsellinen, shanghailaisen Tongjin yliopiston joukkoliikenneasiantuntija Shen Gang sanoo NPR:lle.

Kritiikistä huolimatta hankkeen maine jatkoi kasvuaan, ja se herätti runsaasti huomiota esimerkiksi viime vuoden kansainvälisillä teknologiamessuilla Pekingissä. Hankkeen oikeudet ostanut Bai Zhiming kertoi viime vuonna, että muun muassa Pekingin kaupunki on ilmaissut kiinnostuksensa superbussia kohtaan.

Nyt hanke näyttää pitkälti kuopatulta, kun Kiinan poliisi pidätty hankeen taustahahmot petoksesta epäiltyinä. Keulahahmo Bai Zhimingin lisäksi pidätettynä on 31 hänen työntekijäänsä. Kiinan valtiollisen median mukaan sijoittajat pumppasivat projektiin jopa puoli miljardia dollaria, joille oli luvattu kova 12 prosentin tuotto. NPR:n mukaan Kiinan viranomaiset ovat yrittäneet suitsia vastaavia huijauksia, jotka houkuttelevat sijoituksia kovilla tuottolupauksilla, mutta johtavat usein sijoittajien rahojen katoamiseen ja näiden tyytymättömyyden purkautumiseen esimerkiksi erilaisina mielenosoituksina.