Venäjän mukaan Edward Snowden saa olla maassa niin kauan kuin tahtoo

Venäjän ulkoministeriön tiedottajan Maria Zaharovan mukaan tietovuotaja Edward Snowden saa pysyä Venäjällä niin kauan kuin hän tahtoo.

– Tämä on mielestäni jotakin sellaista, minkä hän saa päättää itse, Zaharova totesi Yahoo Newsille antamassaan pitkässä haastattelussa.

Asiasta kertoo tässä Newsweek.

Muun muassa Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden virasto NSA:n vakoiluohjelmia koskevista paljastuksista tunnetuksi tullut tietovuotaja pakeni Venäjälle vuonna 2013.

– En ole koskaan tavannut häntä, enkä ole puhunut hänen kanssaan. (Vierailun kesto) on hänestä itsestään kiinni. Hän on vain ihminen. Hänen on itse päätettävä, missä hän elää, Zaharova muotoili.

Julkisuudessa on välillä pohdittu, olisiko Venäjän presidentti Vladimir Putin valmis luovuttamaan tietovuotajan Yhdysvaltoihin. Siellä Snowdenia odottaisi oikeudenkäynti.

Maria Zaharova ei ottanut asiaan kantaa.

– Tämä ei ole minun alaani, hän totesi.

Yhdysvaltojen edustajainhuoneen tiedusteluvaliokunnan tutkinnan mukaan Edward Snowden “on ollut ja on tekemisissä Venäjän tiedustelupalvelujen kanssa”.

Verkkouutiset kertoi tutkinnasta ja Snowdenin epäilyksiä herättäneistä Venäjä-kytköksistä tässä.

Snowdenin kerrotaan anastaneen paljon sellaistakin tietoa, joka ei liittynyt NSA:n vakoiluohjelmiin.

Edustajainhuoneen raportin mukaan Yhdysvaltojen puolustusministeriö on havainnut Snowdenin ottamasta datasta kesäkuuhun 2016 mennessä 13 ”korkean riskin asiaa”. Niistä kahdeksan liittyy Yhdysvaltojen ”puolustusministeriön alaisiin kykyihin”. Niiden luonne on salattu raportin julkisesta osasta.

”Mikäli Venäjän tai Kiinan hallitus pääsee käsiksi tähän tietoon, ovat amerikkalaiset joukot enemmän uhattuna missä tahansa tulevassa konfliktissa”, raportissa todetaan.