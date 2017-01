Miljoonalta ihmiseltä lopetettiin ruoka-apu USA:ssa. Miten käy?

Ozarks First kertoo, että Missourissa on ryhdytty soveltamaan liittovaltion 1996 lakia ruokakuponkien jakelun rajoittamisesta. Sama muutos on tehty 20 muussakin USA:n osavaltiossa ja se koskee noin miljoonaa amerikkalaista.

Laki estää ruokakuponkien antamisen kolmen kuukauden jälkeen työkykyisille aikuisille. Kuponkeja saa jälleen vasta kolmen vuoden päästä, silloinkin kolmen kuukauden ajaksi. Veronmaksajien maksamia etuja saa vain, jos osoittaa tekevänsä työtä 20 tuntia viikossa tai osallistuvansa hyväksyttyyn koulutukseen

Monissa osavaltioissa otettiin lamavuonna 2007 poikkeus lakiin. Missourissa ja muualla tuo muutos on siis nyt poistettu ja palautettu liittovaltion laki käyttöön.

Erityisesti republikaanien osavaltioiden näkemyksen mukaan ihmisiä on autettava löytämään töitä. Julkisen hallinnon avustusohjelmat ovat heidän mukaansa sallineet avun piirissä olevien jäädä siihen liian pitkäksi aikaa.

Vastaava muutos tehtiin muun muassa Mississipissä. "Haluamme näiden yksilöiden saavan hyvän työn ja elävän amerikkalaista unelmaa, ei vain olevan riippuvaisia liittovaltiosta", kuvernööri Phil Bryant totesi.

Ruokakuponkeja jaettiin 2009 noin 33,5 miljoonalle amerikkalaiselle. Viime vuonna niitä sai noin 44 miljoonaa amerikkalaista.