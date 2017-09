Kiinan Top Gun -elokuvan upea traileri - maan hävittäjien harjoituspaikka paljastuu

The Aviationist kertoo 30. syyskuuta ensi-iltansa saavasta kiinalaisesta Sky Hunter -toimintaelokuvasta. Sen komealta näyttävä traileri ja Behind the Scenes -video ovat nähtävissä alla.

Traileri paljastaa elokuvan kertovan eliittisotilaista, jotka kutsutaan ratkaisemaan panttivankikriisiä ja tekemään tyhjäksi terroristien suunnitelmat. Kiinan kansanarmeija on ollut mukana tuottamassa elokuvaa.

Ilmailuharrastajaa elokuva sykäyttää, koska siinä esillä on useita Kiinan hävittäiiä, kuten esimerkiksi J-20 -häivekone. Eräät kohtaukset on filmattu Kiinan vähän tunnetussa "Tähtien sodan kanjonissa", jossa maan ilmavoimat pitää lähellä maanpintaa käytäviä lentoharjoituksia kuten USA Death Valleyssa.