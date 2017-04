Serbian presidentinvaalit: Ehdokkaiden joukossa pääministeri ja politiikkaa pilkkaava koomikko

Pääministeri Aleksandar Vučić on vaalien ylivoimainen ennakkosuosikki.

Serbia äänestää presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella tänään sunnuntaina. Presidentin tehtävä on pääosin seremoniallinen ja vaalit voivat ratketa jo ensimmäisellä kierroksella.

International Business Times -lehden mukaan vaalien ennakkosuosikki on Serbian konservatiivinen pääministeri Aleksandar Vučić, joka edustaa keskusta-oikeistolaista SNS-puoluetta. Vučićia on syytetty muun muassa median vaientamisesta ja autoritäärisestä johtamistyylistä. Vučićin tukijoiden mukaan hän on kuitenkin onnistunut pääministerinä tasapainoilemaan Venäjän ja maan EU-jäsenyyshaaveiden välillä.

Deutsche Wellen mukaan Vučićin uskotaan vaalit voittaessaan nostavan läheisen liittolaisensa Serbian pääministeriksi ja pitävän tiukan otteensa maan politiikasta, vaikka presidentin valta on muuten vähäistä.

Torstaina julkaistun mielipidemittauksen mukaan Vučić saisi ensimmäisellä kierroksella 52,8 prosenttia äänistä, eikä toista kierrosta järjestettäisi.

Hajanainen oppositio

Vaikka Vučićin äänimäärä ei riittäisi valintaan ensimmäisellä kierroksella, on hänen valintansa vähintään toisella kierroksella erittäin todennäköinen.

Serbian oppisitio on hajanainen ja Vučićin lähin uhkaaja mielipidemittauksissa vasta noin 12 prosentin tuntumassa.

Oppositioehdokkaat ovat kompastelleet erityisesti heikkoon medianäkyvyyteen. Serbialaisen tutkijaryhmän mukaan ennakkosuosikki Vučić on saanut jopa 120-kertaa enemmän medianäkyvyyttä kuin hänen lähimmät kilpailijansa, sitoutumattomat ehdokkaat Vuk Jeremić ja Saša Janković.

Ehdokkaista Jeremić on entinen ulkoministeri ja kampanjoi keskusta-oikeistolaisten oppositiopuolueiden tukemana, Janković taas keskusta-vasemmiston tukema entinen oikeusasiamies ja ihmisoikeusaktivisti.

Viimeisimmässä gallupissa Janković on repinyt 2,5 prosentin eroon Jeremićiin. Näin hän olisi Vučićin todennäköinen haastaja toisella kierroksella, jos tämä ei saa yli puolta ensimmäisen kierroksen äänistä.

Protestiehdokkaalla kova kannatus

Vaalien yllättäjäksi on nousemassa 25-vuotias koomikko Luka Maksimović, joka käyttää poliittisessa toiminnassaan Ljubisa Beli Preletacevic -alteregoa. Maksimović on noussut joissain gallupeissa jopa Vučićin lähimmäksi uhkaajaksi ohi Jankovićin ja Jeremićin.

Maksimovićin kampanja alkoi vitsinä, mutta siitä on muodostunut suosittu performanssi, jossa hän esittää poliitikot itsekeskeisinä ja korruptoituneina sekä kiertää maata valkoiseen pukuun, loafereihin ja valtaviin koruihin pukeutuneena. Iso osa kampanjasta perustuu suosioon sosiaalisessa mediassa.

– Jos haluatte elää kuin kreivit, äänestäkää Beliä! Olen ainoa valo tunnelin päässä, koomikko lupasi kampanjatilaisuudessa Washington Postin mukaan.

– Tämä alue on niin tasainen, että täällä ei voi kelkkailla. Beli rakentaa teille mäkiä, niin voitte nauttia kelkkailusta, hän jatkoi.

Serbian vaalien erityispiirre on maasta itsenäiseksi julistautuneen Kosovon vaalijärjestelyt, sillä Serbia pitää Kosovoa edelleen osana itseään. Kosovossa avataan vaaleja varten neljä äänestyspistettä, joista vastaa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö OSCE.