USA lähettää Osama Bin Ladenin tappaneet erikoisjoukkonsa harjoittelemaan Kim Jong-unin kukistamista

Yhdysvaltain laivaston Navy SEAL -erikoisyksikön kerrotaan liittyvän harjoituksiin, jotka simuloivat Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unin kukistamista, kertoo Korea Joong Ang Daily. Erikoisyksikkö liittyy yhteisharjoituksiin Etelä-Korean joukkojen kanssa ensimmäistä kertaa.

Maineikkaat Navy SEAL -joukot tunnetaan erityisesti terroristijohtaja Osama Bin Ladenin surmaamisesta, joka toteutettiin Pakistanin Abbittabadissa toukokuussa 2011.

Etelä-Korean puolustusministeriön mukaan SEAL-tiimi tulee harjoittelemaan Kimin syrjäyttämistä ja Pohjois-Korean massatuhoaseiden tuhoamista. F-35 tulevat tekemään hyökkäysharjoituksia, jotka jäljittelevät oikeita hyökkäystilanteita Pohjois-Korean kohteisiin.

"Tämä lähettää vahvaa viestiä Pohjois-Korealle, joka toteuttaa jatkuvasti aseellisia provokaatioita", Etelä-Korean puolustusministeriön edustaja sanoo.

Harjoitusten on määrä toteutua huhtikuun loppupuolella. Ajankohta, jolloin USA-joukot saapuvat Etelä-Koreaan, ei ole tiedossa.

Pohjois-Korea on uhkaillut tekevänsä "armottomia iskuja", jos USA:n lentotukialus USS Carl Vinson, joka on parhaillaan Etelä-Korean vesillä, loukkaa Pohjois-Korean suvereniteettia tai arvoa hitusenkin. Pohjois-Korea on toteuttanut viime aikoin ohjuskokeita, jotka ovat herättäneet huolta Yhdysvalloissa ja kansainvälisessä yhteisössä.

Yhdysvallat ja Etelä-Korea painottavat, että tulevat harjoitukset tehdään puhtaasti puolustustarkoituksessa.