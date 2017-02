Saksan Schulz-ilmiöllä yllättävä vaikutus: populistipuolueen kannatus hiipuu

Saksan sosialidemokraattinen puolue SPD on nostanut viime aikoina vahvasti kannatustaan valovoimaisen kansleriehdokkaansa Martin Schulzin johdolla. Viime aikoina Saksassa on alettu puhua Schulz-ilmiöstä, kun SPD:n kannatus on joissakin mielipidemittauksissa ohittanut jo keskusta-oikeiston kannatuksen.

Saksassa järjestetään liittovaltiopäivävaalit syyskuussa. Angela Merkel pyrkii neljännelle kaudelleen liittokansleriksi.

Spiegel Onlinen puoluekannatusmittauksen mukaan SPD:tä äänestäisi nyt 29,3 prosenttia äänestysikäisistä. Keskusta-oikeistolaisen CDU/CSU-koalition kannatus on 33,1 prosenttia.

Spiegel Onlinen kyselystä paljastuu Schulz-ilmiön yllättävä vaikutus. Nationalistisen ja populistisen AfD-puolueen kannatus on pudonnut viime joulukuussa tehdystä mittauksesta 2,4 prosenttiyksiköllä 11 prosenttiin.

Häviäjiä ovat myös vihreät ja vasemmistolainen Die Linke. Vihreiden kannatus on pudonnut joulukuusta 2,5 prosenttiyksikköä 7,7 prosenttiin ja Die Linken kannatus on pudonnut 1,8 prosenttiyksikköä 8,3 prosenttiin.

Vastaavana ajanjaksona SPD:n kannatus on noussut peräti 8,1 prosenttiyksikköä.