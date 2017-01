Kimmo Sasi: Donald Trump on Barack Obaman epäonnistuneen kauden tulos

Kokoomuksen entinen kansanedustaja Kimmo Sasi kirjoittaa Verkkouutisten blogissa USA:n uudesta presidentistä Donald Trumpista.

Sasin mukaan Trump-mielikuvan luonti, pelon ja vihan ilmapiiri on mediassa edennyt niin pitkälle, että jopa lapset ovat huolissaan hänen valinnastaan.

– Eurooppalaisen median ja sitä kautta kansalaisten suhde USA:n republikaanisiin presidenttiehdokkaisiin ja presidenttteihin on aina ollut ongelmallinen. Lähtökohtaolettamana Euroopassa on, että demokraatti on hyvä ja republikaani paha. Vasta jälkikäteinen historia on tehnyt toisenlaisia arvioita, Kimmo Sasi kirjoittaa.

– Trump on (Barack) Obaman epäonnistuneen kauden tulos kuten tavallaan (Ronald) Reagan oli (Jimmy) Carterin kauden nöyryytysten tulos. Obaman heikkous ja Ukraina, Krim, ISIS, Syyria ovat saaneet suuremman kaaoksen aikaan kuin USA:n lähetystön valtaus Teheranissa tai jopa (George W.) Bushin epäonnistunut Irakin kriisin jälkihoito.

Sasin mukaan "Trumpin ulkopoliittisessa agendassa saattaa olla järkeä".

– Venäjän viholliset eivät ole lännessä vaan etelässä. Siksi kumppanuus on mahdollista ja mahdollisuus. Vapaassa kaupassa sopimukset eivät ole lännen työmiehelle oikeudenmukaisia, jos muut kilpailevat heikolla valuutalla ja sääntöja tekijän- ja teollisoikeuksissa rikkomalla.

Hänen mukaansa USA:n demokraateille on tyypillistä puhua ja luvata, mutta toimeenpano on aina ollut ongelma.

– Vaaleissa kansa halusi henkilön, joka tekee, eikä vain lupaa. Ehkä siksi kannattaa nyt odottaa ja katsoa. Ettei kenenkään tarvitse muutaman vuoden kuluttua sanoa: eihän kukaan voinut arvata, että siinä näin kävisi, Sasi kehottaa.