Petri Sarvamaa: Donald Trumpille pitää antaa mahdollisuus onnistua

Euroopan parlamentin kokoomuslainen jäsen Petri Sarvamaa kirjoittaa USA:n uudesta presidentistä blogissaan, joka on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa.

– Yhdysvaltojen marraskuinen vaalitulos on hyväksyttävä ja (Donald) Trumpin presidenttikautta aidosti kunnioitettava. Hänelle on annettava sama mahdollisuus kuin muillekin. Trumpilla on nyt ennennäkemätön tilaisuus palauttaa politiikka takaisin juurilleen, Petri Sarvamaa toteaa.

USA:n ja Euroopan yhteenlaskettu osuus maailman bruttokansantuotteesta on noin 50 prosenttia ja Eurooppa on hyvin riippuvainen Yhdysvaltojen halukkuudesta puolustaa maanosaamme sotilaallisesti. Sarvamaan mukaan nyt tunnettuun epäily ja huoli eivät johdu vain Donald Trumpin linjauksista vaan ennen kaikkea niiden epävarmuudesta.

– Hän saattaa esittää saman päivän aikana täysin ristiriitaisia kommentteja eikä ole tunnettu yksityiskohtiin paneutumisestaan. Tällainen epävarmuus sopii huonosti maailmanpolitiikkaan.

Sarvamaan mukaan toisaalta Trump on johdonmukaisesti kritisoinut maansa sotilaallista liittoutumista ja vaatinut muita valtioita maksamaan Yhdysvaltojen tarjoamasta kansainvälisestä turvallisuudesta.

– Pahimmassa tapauksessa tämän pelätään tarkoittavan, että Yhdysvallat vetäytyy Natosta ja irtisanoutuu Euroopan puolustamisesta. Toisaalta Trump saattaa saada eurooppalaiset johtajat vihdoin panostamaan omaan puolustukseensa ja nostamaan siihen tarkoitetut määrärahat riittävälle tasolle.

Meppi huomauttaa Donald Trumpin jo panneen tuulemaan vapaakaupan saralla. Esimerkiksi Ford peruutti suunnitelmansa Meksikoon rakennettavasta tehtaasta, kun Trump uhkasi asettaa tuontiautoille huimat tullimaksut. Sen sijaan yhtiö nykyaikaistaa Yhdysvalloissa sijaitsevia tehtaitaan ja luo amerikkalaisille 700 uutta työpaikkaa.

– Ajatusmaailman murroksessa voi piillä myös hyviä puolia kun Trumpin politiikka ravistelee vanhoja itsestäänselvyyksiä. Selvää on ainakin, että Trump on saanut jo nyt enemmän aikaan kuin kukaan aiempi presidentti ennen Valkoiseen taloon muuttoa – niin hyvässä kuin pahassa, Petri Sarvamaa kirjoittaa.

– Trump on Eisenhowerin jälkeen ensimmäinen, joka nousee politiikan ulkopuolelta Yhdysvaltojen presidentiksi. Hän ei piittaa Washingtonin eliitistä tai vakiintuneista käytännöistä. Nämä ominaisuudet epäilemättä auttoivat Trumpin kampanjaa ja vetosivat amerikkalaisiin. Virkaanastujaisten jälkeenkin ne vaikuttavat uuden presidentin politiikkaan ja parhaassa tapauksessa synnyttävät uusia ratkaisuja vanhoihin ongelmiin.