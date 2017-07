Sotahistorian dosentti Ylellä: Aktiivisuus Itämerellä lisääntyy entisestään

Sotahistorian dosentti Markku Salomaan mukaan viimeaikainen aktiivisuus Itämerellä liittyy tulevan syksyn sotaharjoituksiin, joita järjestää niin Venäjä kuin länsimaat.

Suomen ilmavoimat tiedotti kesäkuussa, että Itämerellä ja Suomenlahdella oli poikkeuksellisen vilkasta venäläiskoneiden lentotoimintaa. Useilla operatiivisilla tunnistuslennoilla oli tunnistettu ja valokuvattu venäläisiä sotilasilma-aluksia.

Kysymykseen siitä, tuleeko toiminta Itämerellä muuttumaan aggressiivisempaan suuntaan, Salomaa totesi Ylen Ykkösaamussa.

– Sanoisin, että nämä tiedustelukoneet ja niitä seuraavat hävittäjät tekevät tehtävänsä, ne on suunniteltu tällaiseen toimintaan.

Venäjä pitää Zapad-sotaharjoituksensa 14.-20. syyskuuta. Suomeksi 'länneksi' nimetty harjoitus pidetään Valko-Venäjällä osittain lähellä Liettuan rajaa. Myös Nato aikoo toteuttaa lähiaikoina kaksi harjoitusta Baltian alueella.

Zapad heijastuu Salomaan mukaan Itämerelle siten, että tiedustelu- ja tutkavalvontakoneet tulevat olemaan entistä aktiivisempia.

– Varmasti päivittäin niitä voi näkyä. Liikenne tulee olemaan hyvin vilkasta syyskuun loppupuolelle saakka.

Venäjä on järjestänyt Zapadin neljän vuoden välein. Harjoituksesta odotetaan tänä vuonna suurempaa kuin koskaan. Salomaan mukaan Venäjän ilmoitukset harjoituksen laajuudesta eivät ole olleet uskottavia.

Venäjän mukaan harjoitukseen osallistuu 6000 sotilasta ja 280 erilaista ajoneuvoa. Amerikkalaisten arvion mukaan vuoden 2013 harjoitukseen osallistui 100 000 sotilasta. Tänä vuonna harjoitusalueelle on kuljetettu amerikkalaisarvioiden mukaan noin 8000 junavaunullista materiaalia.

Salomaan mukaan on odotuksenmukaista, että 30. heinäkuuta järjestettävään Venäjän laivastoparaatiin tuodaan sota-aluksia, jotka tulevat olemaan jossakin roolissa Zapadissa. Perinteisesti laivastoparaatissa on esitelty Itämeren normaaliaikaista laivastoa, joka Salomaan mukaan on varsin vaatimaton.

Salomaa arvioi syyn siihen, miksi harjoitus pidetään Valko-Venäjällä olevan, että Venäjä suunnittelee avaavansa Valko-Venäjän kautta tarpeelliseksi kokemansa kannaksen Kaliningradiin.

Käytännössä samaan aikaan Zapadin kanssa järjestetään Ruotsissa Aurora 17 -sotaharjoitus, joka on tänä vuonna läntisen Euroopan merkittävin sotaharjoitus. Lisäksi Naton kriisinhallintaharjoitus Northern Coast järjestetään samaan aikaan.

– Ei varmasti ole kyse sattumasta vaan voimannäytöstä, Salomaa sanoo.