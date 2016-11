Saksa on puolittanut työttömyyden kymmenessä vuodessa – näin se tapahtui

– Saksa rikkoo joka vuosi enemmän ja enemmän työllisyysennätyksiä. Kaikkien ennusteiden mukaan työllisyys myös nousee tulevina vuosina, Saksan apulaistalousministeri Matthias Machnig sanoo Financial Timesille.

Talouslehden mukaan maassa kärsitään jo suoranaisesta työvoimapulasta. Se on johtanut muun muassa iäkkäidenkin työntekijöiden palkkausintoon.

Joka kymmenes yritys kertoi Saksan kauppa- ja teollisuuskamari DIHK:n hiljattain tekemässä kyselyssä joutuvansa myös tarjoamaan uusille työharjoittelijoille etuuksia kuten ilmaisia kuntosalijäsenyyksiä, rahaa koulukirjoihin ja ylimääräisiä vapaapäiviä saadakseen avoimia paikkoja täyteen.

Heikon talouskasvun ja korkean työttömyyden Saksaa pidettiin vielä 1990-luvulla ”Euroopan sairaana miehenä”. Nyt maassa on 43,5 miljoonaa työssäkäyvää ihmistä ja kausikorjattu työttömyysaste on pudonnut 6 prosenttiin. Saksa on myös ainoa EU-maa, jossa pitkäaikainen työttömyys on laskenut vuoden 2008 talouskriisin jälkeen.

Financial Timesin mukaan uskomattoman käänteen takana ovat 2000-luvun kunnianhimoiset työmarkkina- ja sosiaaliturvareformit sekä vuosien palkkamaltti.

Niiden avulla työttömien määrä on liki puolittunut Saksassa viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 5 miljoonasta alle 2,7 miljoonaan.

Pelkästään viimeisen viiden vuoden aikana Saksassa on syntynyt 2,7 miljoonaa uutta työpaikkaa. Niistä kolmanneksen ovat täyttäneet naiset ja kolmanneksen muiden EU-maiden kansalaiset. Loput ovat menneet vanhemmalle väelle.

Suuri työllisten määrä ja palkkojen nousu on lisännyt merkittävästi kulutusta ja vahvistanut valtion taloutta.

– Se merkitsee korkeampia verotuloja ja on myös hyväksi sosiaaliturvalle. Järjestelmä on sitä vakaampi mitä suurempi määrä ihmisiä maksaa siihen rahaa, ministeri Machnig sanoo.

Financial Times huomauttaa, että noin 250 000 maahan tullutta turvapaikanhakijaa rekisteröidään työttömiksi ensi vuoden loppuun mennessä. Asiantuntijoiden mukaan maan työmarkkinat ovat kuitenkin niin vahvat, ettei määrällä ole suurta vaikutusta.

Koulutetun työvoiman pula nähdään kuitenkin Saksassa todellisena huolena ja sen uskotaan jopa voivan jarruttaa maan talouskasvua. Väestön ikääntymisen pahentama ongelma näkyy myös avoimissa työpaikoissa.

Saksalaisyrityksissä on tällä hetkellä avoinna liki 700 000 työpaikkaa. Luku on kasvanut viime vuodesta peräti 80 000 työpaikalla. Osaavan työvoiman pula iskee etenkin Saksan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Asiaa selvittäneen tilintarkastus ja konsulttijätti EY:n arvioiden mukaan Saksan pk-yritykset menettävät työvoimapulan takia 46 miljardia euroa vuodessa.

Asiantuntijoiden mukaan eräs syy on nuorien ylikouluttautuminen. Yhä harvempi saksalaisnuori hakee peruskoulun jälkeen suoraan aiemmin suosittuihin työharjoittelupaikkoihin.

– Ihmiset tähtäävät korkeammalle. He menevät mieluummin yliopistoon, EY:n perheyritysjohtaja Peter Englisch arvioi.

– Koulutusjärjestelmä ei luo oikeita kannustimia ja ruoki asennetta, joka rohkaisisi lähtemistä teollisuuden palvelukseen, hän sanoo.

Matthias Machnigin mukaan ongelma tunnustetaan Berliinissäkin.

– Nuorille on tehtävä selväksi, että osaavilla ammattikoulutetuilla on aivan yhtä paljon uramahdollisuuksia kuin akateemisesti koulutetuillakin, ministeri toteaa.