Euroopan keskustaoikeiston päästrategi: Angela Merkel voittaa vielä kerran

Tuoreet gallupit Saksassa povaavat vaalivoittoa sosiaalidemokraattiselle SPD:lle.

Bild-päivälehden mittauksessa SPD on ohittanut kannatuksessa liittokansleri Angela Merkelin kristillisdemokraattisen CDU-puolueen. Kyseessä on ensimmäinen kerta yli vuosikymmeneen. SPD:n nousu 17 prosentin takaa-ajoasemasta gallupien kärkeen on henkilöitynyt yhteen mieheen, Martin Schulziin. Kun Schulzin kausi europarlamentin puhemiehenä päättyi pari viikkoa sitten, hän ilmoitti välittömästi ehdokkuudestaan syyskuussa pidettävissä liittopäivävaaleissa. Saksalaiset haluavat maan johtoon uudet kasvot. Kotimaan politiikassa tahriintumattoman Schulzin asetettua ehdolle Merkel ei ollut enää "alternativlos" eli ainoa vaihtoehto.

Sosiaaliasiat eivät kiinnosta

Euroopan keskustaoikeiston päästrategin, Martens Centren tutkimusjohtaja Roland Freudensteinin mukaan Schulzin tiellä on kuitenkin yksi iso este: turvallisuustilanne. Siksi vaalien voittajaksi kruunataan Merkelin CDU.

– Uusi terroristi-isku on asia, jota saksalaiset pelkäävät nyt eniten. Vaaliuurnalla tunteet ratkaisevat - jopa saksalaisten kohdalla, toteaa kokenut Saksan politiikan asiantuntija Freudenstein.

Joulun alla Berliinin joulumarkkinoilla tapahtunut tuhoisa terroristi-isku on yhä saksalaisten mielissä. Mikään ei osoita turvallisuustilanteen parantuneen viime aikoina sen paremmin Saksassa kuin muuallakaan Euroopassa. Uusien iskujen uhka leijuu ilmassa.

– Valittavasti on hyvin todennäköistä, että tulemme näkemään tänä vuonna EU-maissa lisää terroristi-iskuja. Äänestäjät tietävät tämän.

Schulzin kampanjan teema on sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Hänen vaaliteesinsä rikkaiden lisäveroista kuulostavat Freudensteinin mukaan lähinnä sosialistipuolueiden ylijäämämateriaaleista kerätyiltä. Kampanja katsoo menneisyyteen ilman ratkaisuehdotuksia ja visiota.

– SPD:n teemat eivät puhuttele ihmisiä. Nämä asiat eivät yksinkertaisesti ole nyt saksalaisten kahvipöytien keskustelunaihe, summaa Freudenstein tilanteen kotimaassaan.

Työn muutos, vasemmiston lyömäase

Terrorismi sen sijaan on. Käänne koitti Freudensteinin mukaan viimeistään vuonna 2014 Venäjän vallatessa Krimin niemimaan. Talouskriisi väistyi paalupaikalta ja alkoi kolmen suuren kysymyksen: turvallisuuden, puolustuksen ja maahanmuuton aikakausi. Nyt tämä kolmikko hallitsee vaalikeskustelua joka EU-maassa.

Turvallisuus on aihe, jossa keskustaoikeistopuolueet ovat äänestäjien silmissä uskottavimpia ja osaavimpia. Saksassa tilanne on erityisen korostunut. Maan puolustaminen ja ihmisten suojeleminen ovat henkilöityneet Mutti Merkeliin.

Mutta mikäli turvallisuustilanne paranee syyskuun vaaleihin mennessä, on CDU kiipelissä ja Merkel saa sanoa jatkokaudelle hyvästit. Sama pitää Freudensteinin mukaan paikkansa kaikkien eurooppalaisten keskustaoikeistopuolueiden kohdalla.

– Vasemmisto on saanut yhteiskunnan ja työn muutoksesta itselleen tehokkaan lyömäaseen. Monella tapaa vasemmisto käyttää nyt samaa retoriikan ja argumentteja kuin 1900-luvun alussa.

Keskustaoikeistopuolueet eivät ole vielä löytäneet yksilön vapauden pohjalta kumpuavaa vaihtoehtoa, joka puhuttelisi äänestäjiä. Freudenstein ennustaa, että ellei keskustaoikeisto löydä omaa ratkaisua, vasemmisto juhlii turvallisuustilanteen parantuessa vaalivoittoa monessa maassa.

Toimittaja: HELI SATULI