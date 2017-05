Saksan valtiovarainministerillä on ongelma: Mitä tehdä kaikilla ylimääräisillä veromiljardeilla?

Saksan puolueissa on kiistaa siitä, miten ennätyksellisen korkeat ja kasvavat verotulot käytetään.

Osa keskustaoikeistolaisen CDU/CSU-koalition poliitikoista ja liberaalipuolue FDP toivovat vähintään 30 miljardin euron veronkevennyksiä kaikkiin tuloluokkiin. Sosialidemokraattisen SPD:n liittokansleriehdokas Martin Schulz taas haluaa antaa ensisijan julkisille investoinneille. SPD:ssä toivotaan myös pienituloisten sosiaaliturvamaksujen keventämistä. Vihreät ja vasemmistopuolue Die Linke haluavat kiristää suurituloisten verotusta.

Liittokansleri Angela Merkel (CDU) ei suostu lupaamaan suuria veronkevennyksiä kaikkiin tuloluokkiin. Hän sanoi Rheinische Postin haastattelussa tavoittelevansa veroprogression keventämistä keskituloisilta 15 miljardilla eurolla.

Saksassa puhutaan niin sanotusta keskiluokan mahasta, joka tarkoittaa sitä, että veroprogressio on erittäin jyrkkä 13 469 euron bruttovuosituloihin saakka, jolloin marginaalivero on 24 prosenttia. Tämän jälkeen progressio kasvaa loivemmin 52 882 euroon saakka, jolloin marginaalivero on 42 prosenttia.

Merkelin mukaan vain kohdennetut veronkevennykset tulevat kyseeseen. Hänen suosima keskiluokan mahan keventäminen helpottaisi ennen kaikkea keskituloisten ammatti-ihmisten asiaa. Osa Merkelin puolueesta on pettynyt siihen, etteivät Merkel ja valtiovarainministeri Wolfgang Schäuble (CDU) suostu suurempiin ja kaikkiin tuloluokkiin kohdennettuihin veronkevennyksiin.

Valtiovarainministeri Schäuble esitteli torstaina liittovaltion verotuloennusteen. Sen mukaan verotulot kasvavat 55 miljardia euroa odotettua enemmän vuoteen 2021 mennessä. Tänä vuonna liittovaltion, osavaltioiden ja kuntien verotulot ovat Saksassa yhteensä 732 miljardia euroa. Vuonna 2021 verotulojen arvioidaan olevan 852 miljardia euroa. Yhteensä verotulot siis kasvavat 120 miljardia euroa.

Schäublen mukaan veroja ei ole varaa keventää yli 15 miljardia euroa, jos Saksa haluaa pitää kiinni vastuullisesta finanssipolitiikasta. Schäuble on pyrkinyt ylläpitämään talouspolitiikkaa, jonka ensisijainen tähtäin on Saksan julkisen velan asteittainen vähentäminen ylijäämäisillä budjeteilla.

Valta saattaa vaihtua Nordhein-Westfalenissa

Verokeskustelu osuu Saksan väkiluvultaan suurimman osavaltion, Nordrhein-Westfalenin, osavaltiovaalien alle.

Nordrhein-Westfalen on pitkään ollut SPD:n vahvaa aluetta, mutta CDU elättelee toiveita valta-aseman vaihtumisesta.

Spiegel Onlinen ja Rheinische Postin Civey-tutkimuslaitoksella teettämän tuoreen mielipidemittauksen mukaan SPD:n kannatus on Nordrhein-Westfalenissa 32,5 prosenttia. CDU on aivan SPD:n tuntumassa 31,6 prosentin kannatuksella. FDP:n kannatus on 12,6 prosenttia. Sekä vihreiden ja nationalistisen AfD:n kannatus on 6,4 prosenttia. Myös vasemmistopuolue Die Linke olisi ylittämässä viiden prosentin vaalikynnyksen 5,7 prosentin kannatuksella.

Vuoden 2012 vaaleissa SPD oli suurin puolue 39,1 prosentin kannatuksella, ja CDU jäi suurimmasta puolueesta kauaksi 26,3 prosentin kannatuksella.

Nordrhein-Westfalenin osavaltiovaalit järjestetään sunnuntaina 14. toukokuuta. Vaalit antavat osviittaa siitä, mihin suuntaan puolueiden kannatusasetelmat asettuvat ennen syyskuun liittovaltiopäivävaaleja, joissa Angela Merkel pyrkii neljännelle kanslerikaudelleen.