Saksaan pyrkijöistä 55 000 palannut vapaaehtoisesti – rajalta käännytetty 20 000

Lähes 20 000 maahantulijaa on Deutsche Wellen mukaan tänä vuonna käännytetty Saksan rajoilta, ja lisäksi 55 000 on poistunut maasta vapaaehtoisesti.

Useimmat Saksaan pyrkijöistä ovat tulleet Balkanin alueelta. Tammi-marraskuussa 15 000 ihmistä palasi Süddeutsche Zeitungin mukaan Albaniaan, 5000 Serbiaan ja toiset 5 000 Kosovoon. Irakiin palasi myös 5 000 ihmistä. Luvut perustuvat viranomaisten sisäisiin asiakirjoihin.

Balkanilaisille on vain pienet mahdollisuudet saada vakituinen oleskelulupa Saksaan. Palaamalla vapaaehtoisesti kotimaahansa he välttävät karkotuksen ja pysyvän maahantulokiellon.

Samalla heillä on mahdollisuus saada rahallista tukea paluuta varten. Esimerkiksi viisihenkinen perhe Afganistanista voi Süddeutsche Zeitungin mukaan saada 4 200 euroa sekä lisäksi henkeä kohden matkakorvauksia 1 000 – 3 000 euroa.

Vapaaehtoisen paluun lisäksi Saksan poliisi on Neuen Osnabrücker Zeitungin mukaan käännyttänyt maan rajoilta tammi-marraskuussa 19 720 ihmistä, kun koko viime vuonna käännytettyjä oli vain 8 913. Suuri osa käännytetyistä tuli Afganistanista, Syyriasta, Irakista ja Nigeriasta.

Käännytyksistä kaksi kolmasosaa tehtiin Saksan ja Itävallan rajalla, mihin asetettiin rajatarkastukset viime vuonna pakolaistulvan ollessa suurimmallaan. Maahantulijoilla on kuitenkin mahdollisuus kiertää rajatarkastukset käyttämällä muita reittejä.

Saksaan on tullut viimeisen kahden vuoden aikana yli miljoona turvapaikanhakijaa. Populistista oikeistoa edustavan Vaihtoehto Saksalle -puolueen suosio on samaan aikaan kasvanut, ja arvostelu liittokansleri Angela Merkelin maahanmuuttopolitiikkaa vastaan on lisääntynyt.

Myös Merkelin kristillisdemokraattien ja sen sisarpuolueen, Baijerin kristillissosiaalisen unionin, välille on alkanut syntyä yhä enemmän kiistaa.