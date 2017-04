Saksan nationalistinen AfD ilmiriidoissa – puheenjohtaja ei suostu kärkiehdokkaaksi

Frauke Petry on toiminut yhtenä eurokriittiseksi perustetun Alternative für Deutschland (Vaihtoehto Saksalle, AfD) -puolueen puheenjohtajista sen perustamisesta vuodesta 2013 lähtien.

Vuodesta 2015 eteenpäin hän on ollut puheenjohtaja yhdessä Jörg Meuthenin kanssa. Ajan myötä puolueesta on tullut yhä enemmän kansallismielinen ja populistinen, kun euron vastustaminen on jäänyt taka-alalle.

Kun AfD:n kannatus on pudonnut 15 prosentin huippulukemista alle 10 prosentin syksyn liittovaltiopäivävaalien lähestyessä, puolueeseen on syttynyt ilmiriita puolueen linjasta. Puolueen keulakuvaksi muodostunut kansallis-konservatiivinen Petry on muodostunut osalle puolueväestä liian sovittelevaksi ja pehmeäksi.

Petry ilmoitti keskiviikkona videoviestissään, että hän ei ole käytettävissä puolueensa kärkiehdokkaaksi liittovaltiopäivävaaleissa. Kärkiehdokkaalla tarkoitetaan puolueen ehdokasta liittokansleriksi tai muille kärkipaikoille parlamentissa tai hallituksessa.

Petry perusteli ratkaisuaan sillä, että kiistanalaiset asiakysymykset pitäisi pystyä ratkaisemaan erillään henkilökysymyksistä. Petryn mukaan puolueen ongelma on siinä, että siltä puuttuu yhteinen strategia.

– Siksi AfD:n julkikuvan määrittävät kerta toisensa jälkeen puoluejohdolle täysin yllätyksenä tulevat yksittäisten edustajien äärimmäisimmät provokaatiot, Petry totesi.

Se on Petryn mukaan säikyttänyt porvarilliset äänestäjät pois puolueen kannattajista ja on laskenut puolueen kannattajapotentiaalin 30 prsentista nykyiseen 14 prosenttiin.

Petry itse haluaisi viedä puoluetta reaalipoliittiselle tielle porvarillisen kansanpuolueen suuntaan pois perusteiltaan oppositiopoliittisesta strategiasta, jota edustaa puolueen varapuheenjohtaja Alexander Gauland. Puolueen oikeistonationalistinen siipi on suhtautunut Petryn Gaulandiin suuntautuvaan kritiikkiin torjuvasti.

Puolueen oikeistosiipi on jo pidemmän aikaa yrittänyt estää Petryn valinnan ainoaksi kärkiehdokkaaksi.