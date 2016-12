Paljastus Saddam Husseinin viimeisistä ajoista: CIA tunnisti hänet tatuoinneista

– Hän oli ihan yhtä pihalla Irakin tilanteesta kuin hänen amerikkalaiset ja brittiläiset vihollisensakin, John Nixon sanoo.

Entinen Yhdysvaltojen tiedustelupalvelun CIA:n analyytikko oli ensimmäinen amerikkalainen, joka pääsi kuulustelemaan Irakin vallasta syöstyä diktaattoria Saddam Husseinia vuonna 2003.

Nixon on kirjoittanut kirjan kokemuksistaan. 'Debriefing the President: The Interrogation of Saddam Hussein -kirjasta uutisoi tässä Daily Mail.

Entisen tiedusteluvirkailijan mukaan Saddam Hussein oli eristäytynyt täysin päätöksenteosta jo vuosia ennen kiinni jäämistään. Nixon kertoo diktaattorin keskittyneen pääasiassa romaanien kirjoittamiseen. Hussein ei ottanut lainkaan osaa armeijan tai maan johtamiseen.

– Hän ei enää johtanut hallitusta. Häntä ei kiinnostanut mitä hänen hallintonsa teki eikä hänellä ollut mitään oikeaa suunnitelmaa Irakin puolustamiseksi, Nixon kertoo

Amerikkalaisjoukot löysivät Saddam Husseinin joulukuussa 2003 maatilalta Tikritin läheltä.

Nixonin tehtävänä oli vahvistaa aukottomasti entiseksi diktaattoriksi uskotun nuhjuisen miehen henkilöllisyys. Hän paljastaa kirjassaan varmistuneensa vangin henkilöllisyydestä vanhan ampumahaavan ja kahden heimotatuoinnin perusteella.

Nixon kertoo Husseinin käyttäytyneen ensin ylimielisesti. Hän ei vaikuttanut käsittävän tilannettaan ja valitteli pidätyksensä yhteydessä saamistaan ruhjeista ja haavoista.

Entinen CIA-mies kuvailee Husseinin suhtautuneen kuulustelijaansa sellaisella ”murhanhimoisella inholla”, että se oli pelottavaa, vaikka mies olikin lukkojen takana.

Irakin entinen johtaja oli Nixonin mukaan vaikuttanut tyytyväiseltä kuullessaan ulkoa pommien räjähdyksiä ja uskonut omien joukkojensa taistelevan yhä.

– Te epäonnistutte. Huomaatte, ettei Irakin hallitseminen ole niin helppoa, Hussein sanoi uhmakkaasti.

Saddam Hussein tuomittiin Irakissa rikoksista ihmisyyttä vastaan ja teloitettiin hirttämällä vuonna 2006.