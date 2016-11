Miten kävisi, jos vain naiset tai vain valkoiset saisivat äänestää Donald Trumpia tai Hillary Clintonia?

Tiistaisissa USA:n presidentinvaaleissa eri väestöryhmillä on aivan omat suosikkinsa.

The Federalist Papers piirsi osavaltioiden muodostaman äänestyskartan mielipidekyselyjen perusteella muotoutuneet kartat sen mukaan, jos vain tietty ryhmä saisi äänestää.

Osavaltioista valittavia valitsijamiehiä on kaikkiaan 538. Jos vain yksi äänestäjäryhmä saisi päättää, valitsijamiehet jakautuisivat seuraavasti (Donald Trump-Hillary Clinton):

* "People of Color", ei-valkoiset 0-538

* Naiset 71-461

* Miehet 350-158

* Valkoiset 369-169

* Valkoiset naiset 327-211

* Yliopistokoulutetut valkoiset 322-216

* Ei-yliopistokoulutetut valkoiset 474-64

* Valkoiset miehet 493-45

Demokraattien Hillary Clintonin alla näkyvät ilmeisesti viimeiset vaalivideot ovat Story of Us ja Love and Kindness, rakkaus ja ystävällisyys. Ensimmäisessä kerrotaan presidenttiehdokkaan näiden vaalien tarina ja toisessa ehdokas myötäelää tavallisten ihmisten seurassa.

Republikaanien Donald Trumpin viimeinen sana on nimeltään Donald Trump's Argument for America. Siinä hän tiivistää ohjelmansa ja tavoitteensa kahdessa minuutissa.

USA:n varsinainen vaalipäivä on tiistai.

Maanantaina Donald Trumpin viimeiset kiertuetilaisuudet ovat New Hampshiressa ja Michiganissa. Hillary Clinton pitää päätöstilaisuutensa Philadelphiassa presidentti Barack Obaman kanssa.