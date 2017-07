Ruotsin Liikennevirastossa massiivinen tietovuoto: Merkittävä uhka koko maan turvallisuudelle

Ruotsin Liikenneviraston tietokantojen salauksessa on ollut ongelmia.

Ruotsin Liikennevirastosta on vuotanut ulkomaille herkkää tietoa, joka sisältää muun muassa koko maan ajokorttirekisterin kuvineen. SVT:n mukaan tiedoissa on lisäksi arkaluontoisia tietoja Ruotsin liikenteestä: teistä, silloista, satamista ja metroliikenteestä. Tietovuotoon merkittävä uhka Ruotsin turvallisuudelle.

Expressen kertoo, että tiedoissa olisi mukana myös niiden henkilöiden tietoja, joilla on lentolupakirja. Näin ollen tiedoissa on myös muun muassa hävittäjälentäjien kotiosoitteet, jotka nyt ovat levinneet ulkomaalaisten yritysten käyttöön.

Hävittäjälentäjien tiedot pidetään salassa turvallisuussyistä. Heidän henkilöllisyyttään voidaan pyrkiä vuotaneiden tietojen avulla päättelemään esimerkiksi asuinpaikan ja iän mukaan.

– Jos maahamme hyökätään, pilotit ovat tietysti ensimmäinen kohde. Ilman lentäjiä meillä ei käytännössä ole ilmavoimia, sanoo Gripen-lentäjä Mikael Grev Expressenille.

Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo tutkii tietovuotoa. Tutkinta on osoittanut, että tietokantojen salauksessa on ollut ongelmia.

Tietoja on tutkinnan mukaan alkanut vuotaa jo vuonna 2015 siitä huolimatta, että Liikenneviraston johtoa on varoitettu mahdollisesta ongelmasta. Viraston tietoturvasta vastannut henkilö on ollut johdon kanssa yhteyksissä tietoturvaongelmista.

Tietovuodolla on Mikael Grevin arvion mukaan monia pitkän aikavälin riskejä.

– Kun esimerkiksi matkustimme Libyaan, oli hyvin salaista, kuka meistä sinne lähtee. Emme saaneet edes kertoa nimiämme kellekään. Vaarana on, että joku uhkaisi perheitämme, kun olemme suorittamassa tehtävää ulkomailla.