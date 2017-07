Moni muistihäiriöihin apua hakeva yllättyy, syy ei olekaan sairaus vaan stressi

Tuore Göteborgin yliopistossa tehty tutkimus kertoo, että monet muistihäiriöistä kärsivät pelkäävät sairastavansa dementiaa. Usein taustalla on kuitenkin stressi. Asiasta kertoo Ruotsin yleisradio SVT.

Psykologi Marie Eckerströmin mukaan tämänkaltaiset tapaukset ovat lisääntyneet jopa siinä määrin, että ne muodostavat kolmasosan vastaanotolle tulevista tapauksista.

– Näkyvissä on selvästi 50–60 -vuotiaiden ikäryhmässä kasvua. Heillä on paljon muistin kanssa ongelmia ja he ovat peloissaan kertoessaan, että heillä on arkisin muistinsa kanssa ongelmia. Mutta kun he tulevat meille, eli rauhallisempaan ympäristöön, saavat he testeissä täysin tavanomaisia tuloksia, Eckerström sanoo.

Psykologin mukaan vastaanotolle tulevat ovat tavallisesti korkeasti koulutettuja ja työelämässä. Useat ovat tai ovat olleet sairauslomalla ja kärsivät kovasta stressistä tai ovat alakuloisia tai jopa masentuneita.

Usein heidän muistiongelmansa ovat aika vähäisiä, mutta ne aiheuttavat ihmisissä huolta.

– Voi käydä esimerkiksi niin, ettei muisteta mitä ollaan sanottu toisille tai ei muisteta mitä toiset ovat kertoneet. Heidän voi myös olla hankalaa tehdä kahta asiaa samanaikaisesti. He voivat myös huomata muutoksia arkipäivässä ja ajatella, etteivät selviä enää töistään ja sosiaalisesta elämästään yhtä hyvin kuin ennen, Eckerström selittää.

Eckerströmin mukaan syynä ongelmiin on yhteiskunnan kehittyminen tiettyyn suuntaan.

– Elämme informaatitoulvan aikakautta, mutta emme pysty ottamaan kaikkea informaatiota. Ihmisten täytyy oppia töissä koko ajan uusia asioita, vaikka lähestyisivät eläkeikää. Osalla on vaikeuksia tietokoneiden kanssa, hän sanoo.