Ruotsin sotaharjoituksista tuli venäläispropagandan kohde

Ruotsissa järjestettävä laaja sotaharjoitus on joutunut venäläisen propagandan kohteeksi, sanoo sosialidemokraattien puolustusministeri Peter Hultqvist. Hänen mukaansa harjoituksista levitetään vääristeltyjä tietoja, joissa järjestäjänä olisi Ruotsin sijaan puolustusliitto Nato ja niiden myös väitetään vaarantavan Itämeren turvallisuustilannetta.

– Heillä (Nato) on omat harjoituksena ja meillä omamme. Ja näen jo kuinka harhaanjohtavan tiedon levittäminen harjoituksestamme on alkanut. Sanotaan että kyseessä on Naton harjoitus. Mutta se ei ole Naton harjoitus. Me olemme itse kutsuneet osallistujat, hän sanoo Svenska Dagbladetin haastattelussa.

Harjoitus on suurin Ruotsissa järjestetty kahteenkymmeneenneljään vuoteen. Siihen osallistuu noin 20 000 henkilöä ja mukana on joukkoja Yhdysvalloista, Tanskasta, Norjasta ja Virosta. Myös Suomen on aiemmin ilmoitettu osallistuvan harjoitukseen.

Tarkoituksena on mitata puolustusvoimien suorituskykyä ja myös ensimmäistä kertaa viime vuonna hyväksyttyä Ruotsin ja Naton välistä isäntämaasopimusta. Siitä käydyn keskustelun osalta on ollut jo aiemmin epäilyksiä disinformaatiokampanjasta.

– Ruotsilla on suvereeni oikeus järjestää tällaisia harjoituksia ilman että kukaan muu yrittää muuttaa propagandalla niiden luonteen jonkinlaiseksi jänniteskenaarioksi, Hultqvist sanoo.

Venäjä järjestää samaan aikaan syyskuussa oman Zapad-suursotaharjoituksensa yhdessä Valko-Venäjän kanssa.