Ruotsissa evakuoitu kaksi junaa pommiuhan vuoksi

SVT uutisoi, että Ruotsissa Tukholmasta Göteborgiin matkalla olleeseen junaan on kohdistunut pommiuhka. Myös toiseen, Tukholmaan matkalla olleeseen junaan on Ruotsin poliisin mukaan kohdistunut uhka. Tukholmaan matkalla ollut juna on pysäytetty ja evakuoitu Södertäljessä.

Göteborgin juna evakuoitiin kaupungin pääasemalla. Ihmisiä on pyydetty poistumaan asemalta. Kaikki aseman junaliikenne on pysäytetty.

Molemmat junat odottavat teknikoiden tutkintaa.

– Olemme saaneet tietoomme, että johonkin junaan on kohdistunut uhka. Olemme lähettäneet poliisin paikalle, poliisin tiedottaja kertoo.