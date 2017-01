Malmön uudenvuoden kaaosvideosta nousi kohu: Ruotsissa mietitään rakettien kieltämistä

Ruotsin Malmön Möllevångenin kaoottisesta uudenvuoden juhlinnasta kuvattu video on levinnyt laajalle ja herättänyt kohua.

Videolla (alla) näkyy, kuinka raketteja ammutaan väkijoukkoon. Savua ja räjähdyksiä on kaikkialla. Jotkut kaatuilevat maahan, kun väki väistelee ilotulitteita. Välillä siellä täällä ajelee poliisiautoja.

– Kun muutin Malmöön, kuulin, että Möllevången on vähän kuin taistelutanner uudenvuoden aattona, että tällainen meininki on enemmän tai vähemmän perinne, runsaasti katsojia keränneen videon kuvannut Jash Doweyko-Jurkowski kertoo The Localille.

Verkkolehden mukaan Ruotsissa on ehdotettu uuden vuoden jälkeen jopa rakettien kieltämistä kokonaan.

Pelkästään Länsi-Ruotsissa raportoitiin uutena vuotena 50 tapausta, jossa poliisi, pelastustyöntekijät tai julkinen liikenne joutui rakettien kohteeksi.

Lievempänä ratkaisuna puhutaan Suomen kaltaisesta mallista, jossa rakettien sallittu ampuma-aika määriteltäisiin nykyistä tarkemmin.

Etelä-Ruotsin poliisin tiedottaja Nils Norling huomauttaa, että viranomaiset seurasivat Malmön tapahtumia ja ettei kukaan hänen tietojensa mukaan loukkaantunut.

Norling myöntää, että Malmön uudenvuoden tapahtumien kaltaisten tilanteiden valvonta on vaikeaa.

– Kun poliisit ovat paikalla, voivat he joutua raketin kohteeksi, joten poliisin työn tekeminen on vaikeaa. Ketään ei kuitenkaan pidätetty eikä yhtäkään rikosilmoitusta tehty.