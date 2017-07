Ruotsin kokoomusjohtaja: Sosiaalituille katto, maahanmuuttajat työmarkkinoille

Per Pettersson/CC/Flickr

Ruotsin maltillisen kokoomuksen puheenjohtajan Anna Kinberg Batran mielestä maan pitäisi pystyä luomaan matalan kynnyksen työllistymismahdollisuuksia, joiden kautta voi päästä kiinni Ruotsin työmarkkinoille. Vasemmistohallituksen ajaman korkean sosiaaliturvan tason sijaan tavoitteena pitäisi olla niin sanotun työlinjan vahvistaminen, eli ihmisten kannustaminen työntekoon.

Anna Kinberg Batran mukaan Ruotsin talouteen pitäisi synnyttää puoli miljoonaa uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä.

Kinberg Batra otti asiaan kantaa Almedalenin politiikkaviikolla pitämässään puheessa. Puheesta kertovat muun muassa SVT Nyheter ja TV4.

Oppositiossa muiden oikeistopuolueiden kanssa oleva maltillinen kokoomus haluaisi muun muassa asettaa kotoutumis- ja työmarkkinatuelle katon. Kinberg Batran mukaan katon asettamisen tavoitteena on tehdä työnteosta kannattavaa kaikissa tilanteissa sekä poistaa eroja Ruotsissa ja ulkomailla syntyneiden työllisyysasteissa.

– Se vaatii integroitumisvelvollisuutta, johon kuuluu osana ruotsalaiset arvot ja ruotsin kielen oppiminen, Kinberg Batran sanoi.

– Jos yrität, jos opettelet kielen ja ammatin, jos osallistut kykyjesi mukaan yhteisen rakentamiseen, sinun pitäisi myös saada takaisin. Ei pelkästään ruokaa pöytään ja katto pään päälle, vaan hyvän elämän sinulle ja perheellesi.

Kinberg Batra tyrmää Ruotsin vasemmistohallituksen suunnitelmat 6 miljardin kruunun veronkorotuksista.

– Ruotsi rakentuu yrittäjyyden, ahkeruuden ja vapauden varaan. Se päivä, jolloin lakkaamme ottamasta tätä suurella vakavuudella, on päivä, jolloin voimme menettää sen nopeasti.

Maltillinen kokoomus siirtyy oikealle

Anna Kinberg Batra korvasi Ruotsin pitkäaikaisen pääministerin Fredrik Reinfeldtin maltillisen kokoomuksen johdossa vuoden 2015 tammikuussa. Vahvan alun jälkeen puolueen kannatus kuitenkin sukelsi viimeisen vuoden aikana. Kun Reinfeldtin jättäessä puheenjohtajuuden puolueen kannatus liikkui 25 prosentin molemmin puolin, sai maltillinen kokoomus viimeisimmässä Demoskopin mielipidemittauksessa 15,7 prosentin tuen.

Yksi suurimmista syistä nopealle kannatuslaskulle on Kinberg Batran avaus vuoropuhelun aloittamisesta maahanmuuttovastaisten ruotsidemokraattien kanssa. Ruotsidemokraatteja on perinteisesti pidetty Ruotsissa ääripuolueena ja se on eristetty parlamentissa niin, että puolueen kanssa ei tehdä käytännössä lainkaan yhteistyötä.

Kinberg Batran retoriikan on arvioitu olevan oikeistolaisempaa kuin se, mihin Reinfeldtin aikana totuttiin.

Almedalenin puheessaan Kinberg Batra korosti työnteon kannattavuuden ja integraation lisäksi muun muassa tarvetta kovemmille rikostuomioille.

– Liian moni tutkinta lopetetaan kesken. Tavalliset ihmiset eivät koe, että poliisille soittaminen on vaivan arvoista, koska tutkinta lopetetaan kuitenkin heti. Siten pettää koko uskomme oikeudenmukaisuuteen.

– Turvallisuuteen tarvitaan enemmän poliiseja, lakia ja järjestystä sekä kovempia rangaistuksia.

Kinberg Batra haluaa myös lisätä merkittävästi Ruotsin puolustusvoimien rahoitusta.

– Sanon kristallinkirkkaasti hallitukselle: puolustuksen pitää saada ainakin 2 miljardia kruunua lisärahaa tänä syksynä, mutta summan pitäisi olla vielä suurempi.

Puheenjohtajan mukaan kahden miljardin lisärahoitus on maltilliselle kokoomukselle kynnyskysymys. Jos vasemmistohallitus ei suostu määrärahalisäykseen, aikoo maltillinen kokoomus jättää Ruotsissa nyt käytävät hallituksen ja opposition väliset neuvottelut, joissa haetaan suuntaa Ruotsin puolustusvoimien rahoitukselle.

"Lähtekää pois, Ruotsin vihaajat!"

Visbyssä eilen päättyneen Almedalenin politiikkaviikon viimeisten päivien puheenaiheeksi nousi myös uusnatsijärjestö Pohjoismainen vastarintaliike, joka järjesti kaupungissa mielenilmauksia.

– Jokainen rasistinen lausunto vaikuttaa siihen, millaisessa Ruotsissa elämme. Minulla on vain yksi sanoma uusnatseille Visbyn kaduilla: lähtekää pois Ruotsin vihaajat!, Kinberg Batra sanoi.

SVT:n kotimaanpolitiikan asiantuntijan Mats Knutsonin mukaan Kinberg Batran puhe oli odotettu ja pitäytyi tarkkaan maltillisen kokoomuksen kärkitavoitteissa.

– Hänen asemansa kyseenalaistetaan sisäisesti ja puolueen kannatusluvut laskevat. Puheella hän halusi antaa kuvan, että hän on selkeä, vahva ja oikea puheenjohtaja viemään maltillisen kokoomuksen vaaleihin, Knutson arvioi.

Heikot kannatuslukemat ovat laittaneet liikkeelle huhuja, joiden mukaan maltillisessa kokoomuksessa olisi haluja vaihtaa Kinberg Batra ennen vuoden päästä järjestettäviä parlamenttivaaleja. Maltillisen kokoomuksen kannatuksen lisäksi Kinberg Batra on ajautunut ongelmiin myös henkilökohtaisessa suosiossaan. Puheen alla julkaisussa SVT/Novus-mielipidemittauksessa joka kolmas Ruotsin oikeistoblokin äänestäjistä haluaisi lähteä vaaleihin joku muu kuin Kingberg Batra pääministeriehdokkaanaan. Ruotsissa parlamenttivaalit käydään käytännössä vasemmisto- ja oikeistoblokkien välillä, joiden suurimpien puolueiden puheenjohtajat ovat blokkien pääministeriehdokkaat. Vaikka ero keskustaan on kaventunut, maltillinen kokoomus on edelleen selvästi suurin Ruotsin oikeistoblokin neljästä puolueesta.

Maltillisen kokoomuksen vaalivaliokunnan puheenjohtajan Lars-Ingvar Ljungmanin mukaan puolueen sisällä ei kuitenkaan ole haluja Kinberg Batran vaihtamiseen.

– Jos joku todella haluaisi vaihtaa puheenjohtajaa, tulisi hänen ottaa yhteyttä minuun. Sitä ei kukaan ole tehnyt, hän sanoi TV4:n haastattelussa.