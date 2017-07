Tietovuotoskandaali paisuu Ruotsissa – hallituksen jatko vaarassa

Puolustusministeri Peter Hultqvist on yksi kohun keskiöön joutuneista.

Ruotsia ravisteleva tietovuotoskandaali jatkaa paisumistaan. Skandaalissa on kyse Ruotsin liikennevirastosta vuotaneista tiedoista, joihin kuuluu muun muassa maan ajokorttirekisteri kuvineen. Lisäksi mukana on kerrottu olevan tietoja, joiden kautta on helppo selvittää esimerkiksi Ruotsin ilmavoimien hävittäjälentäjien henkilöllisyydet. Vuotaneeseen aineistoon sisältyy salaista tietoa myös Ruotsin teistä, tunneleista, silloista ja satamista.

Tietovuotoskandaali uhkaa nyt myös Ruotsin hallituksen asemaa. Erityisen ahtaalle ovat joutuneet maan sisäministeri Anders Ygeman ja puolustusministeri Peter Hultqvist.

Expressen ja SVT ovat raportoineet, että Ygeman ja Hultqvist saivat tiedon vuodosta jo vuoden 2016 alussa, kun Ruotsin turvallisuuspoliisi Säpo alkoi tutkia tapahtunutta. Ilmeisesti kumpikaan ministereistä ei kuitenkaan kertonut asiasta Liikenneviraston toiminnasta vastaavalle infrastruktuuriministeri Anna Johanssonille.

Ruotsissa on ihmetelty, miten Johansson on voinut saada tiedon vuodosta vasta tänä vuonna, kun sekä hänen oma valtiosihteerinsä että kaksi ministerikollegaa ovat tienneet asiasta jo vuoden 2016 alkupuolelta.

Kaikki kolme kohun keskiössä olevaa ministeriä tulevat päähallituspuolue sosialidemokraateista.

Oppositio valmistelee epäluottamusäänestystä

Skandaali on vellonut ruotsalaismediassa lähes koko heinäkuun ajan, kun uutta tietoa tapahtuneesta on saatu asteittain.

Oikeisto-oppositio suunnittelee skandaalin seurauksena epäluottamusäänestystä yhtä tai useampaa hallituksen ministeriä vastaan. Ainakin niin ikään oppositiossa oleva ruotsidemokraatit on ilmoittanut tukevansa epäluottamuslausetta. Myös istuvaa hallitusta oppositiosta käsin tukevan vasemmistopuolueen puheenjohtaja Jonas Sjöstedt on pitänyt epäluottamuslauseen tukemista mahdollisena. Sosialidemokraattien ja ympäristöpuoleen hallituksella on Ruotsin parlamentissa takanaan selvä vähemmistö.

Pääministeri Stefan Löfvenin (sd.) on määrä puhua aiheesta medialle tänään puolenpäivän aikaan ja osallisia ministereitä on kutsuttu parlamentin valiokuntien kuultavaksi. Skandaali on jo johtanut Liikenneviraston johtajan Maria Ågrenin eroon.

Löfven kommentoi kohua eilen ensimmäisen kerran lehdistötiedotteella, jossa hän kutsui tapahtunutta onnettomuudeksi.

– Hallitus on sen seurauksena vaihtanut viraston johdon ja varmistanut että vastuulliset viranomaiset ovat ryhtyneet toimenpiteisiin vahinkojen rajoittamiseksi, Löfven sanoi SVT:n mukaan.