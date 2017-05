Kim Jong-unin tuntevan yllätysväite: Hän rakastaa Yhdysvaltoja ja on kuin kuka tahansa

Pohjois-Korean johtaja on ymmärretty pahasti väärin valtamediassa, sanoo entinen koripallon ammattilaissarja NBA:n tähtipelaaja Dennis Rodman.

Dennis Rodmanin mukaan Kim Jong-un on sanonut henkilökohtaisesti, ettei hän suunnittele pommittavansa mitään valtiota ja on oikeasti Yhdysvaltojen suuri ihailija. Asiasta kertoo The Independent.

"Kun hän on omiensa keskuudessa, hän on kuin kuka tahansa. Hän vitsailee ja rakastaa koripallon, pöytätenniksen ja biljardin pelaamista", Dennis Rodman sanoo.

Hänen mukaansa Kim lähipiireineen rakastaa myös 1980-luvun yhdysvaltalaista musiikkia ja he laulavat sitä usein karaokessa.

"Hänellä on 13-henkinen tyttöbändi viuluineen. Hän ottaa mikin ja he soittavat koko ajan. Hän rakastaa Doorsia ja Jimi Hendrixia. Kun menin paikalle ensimmäisen kerran, he soittivat vain kahta kappaletta neljän tunnin ajan. Ne olivat Rockyn ja Dallasin tunnuskappaleet."

Rodmanin mukaan Pohjois-Korea on muuttunut paljon siitä kun hän vieraili siellä ensimmäisen kerran vuonna 2013.

"Se on hassua, koska kun ensimmäisen kerran menin sinne, siellä oli niin... kommunistista. Kuivaa ja kolkkoa. Kuten tv-sarjassa The Walking Dead. Mutta kolmannella kerralla kun menin sinne, vau. Pjongjang muuttui paljon. Uusia rakennuksia ilmestyi ja Kim rakentaa näitä uusia huoneistoja ja hotelleja. Hän rakensi maailman suurimman vesipuiston, hiihtokeskuksen ja sen suuren keilaradan. Hän tekee kaiken näille ihmisille".

Rodmanin mukaan Kim on myös sanonut, että hän haluaisi keskustella Yhdysvaltain entisen presidentin Barack Obaman kanssa puhelimessa ja raottaa vähän ovea.

"Hän sanoo, ettei hän halua pommittaa ketään. Hän sanoi 'en halua tappaa amerikkalaisia'. Hän rakastaa yhdysvaltain kansalaisia".