Pakolaisvyöry Italiaan jatkuu – vastaanottojärjestelmä horjuu

Lokakuun lopulle mennessä Italiaan oli saapunut jo 153 450 pakolaista ja siirtolaista, kertoo sanomalehti La Stampa. Todennäköisesti saapuneiden määrä lyö vuoden 2014 ennätyksen, jolloin tulijoita oli 170 000. Aiemmin tänä vuonna viranomaiset arvioivat, että tulijoita voi olla jopa 200 000.

Viimeisen kolmen päivän aikana mereltä on poimittu noin 12 000 ihmistä erilaisista aluksista. Heidän joukossaan on ollut 34 vainajaa.

Eniten Italiaan pyrkijöitä tulee Nigeriasta (20 %), Eritreasta (12 %), Guineasta (7 %) ja Gambiasta (6 %).

Alaikäisiä, ilman ketään huoltajaa tulleita on jo yli 20 000, kun koko viime vuonna heitä oli 12 000.

Vastaanottojärjestelmä natisee liitoksistaan. Italiassa on majoitettuna vastaanottokeskuksissa tällä hetkellä 167 000 maahantulijaa. Osa on jo hätämajoituksessa muun muassa entisissä kasarmeissa. Italian vastaanottokeskusten kapasiteetti on 160 000 henkeä.

Italiaan hakeutuneista saa pakolaisstatuksen vain viisi prosenttia hakijoista. Turvapaikanhakijoista 13 prosenttia saa viiden vuoden oleskeluluvan toissijaisen suojelun perusteella ja 19 prosenttia tilapäisen suojelun perusteella. Turvapaikkahakemuksista hylätään Italiassa 63 prosenttia.