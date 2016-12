Pop-tähti taltuttaa kuvissa vaarallisen miehen lentokoneessa – "henkilökunta oli avutonta"

80-luvulla pinnalla ollut laulaja Richard Marx matkusti eilen vaimonsa, MTV:n juontajana toimineen Daisy Fuentesin kanssa Hanoista Souliin Korean Airin lennolla.

Fuentes kertoo Facebook-päivityksessään, että heidän edessä olevalla rivillä istunut mies sekosi ja hyökkäsi matkustamohenkilökunnan ja matkustajien kimppuun.

– Kun hän alkoi työntää lentoemäntiä ja repiä heitä hiuksista, Richard ryhtyi ensimmäisenä nujertamaan häntä. Tätä kesti NELJÄ tuntia, Fuentes kertoo.

Fuentes sanoo, että henkilökunnan pahoinpitely tuntuu hänestä kamalalta, mutta henkilöstö ei ollut valmistautunut tämänkaltaiseen tilanteeseen.

– He eivät koskaan saaneet häntä täysin kontrolliinsa. He eivät tienneet, miten käytetään etälamautinta eivätkä he osanneet sitoa köyttä miehen ympärille.

Fuentesin mukaan sekava mies pääsi kolmesti irti siteistä.

Richard Marx kertoo Facebookissa hänen ja vaimonsa olevan turvassa, mutta yksi miehistön jäsen ja kaksi matkustajaa loukkantuivat tilanteessa.

– Koko naispuolinen matkustamohenkilökunta oli avutonta eikä heitä ollut koulutettu taltuttamaan tätä sekopäätä. Hänet oli vasta kukistettu, kun minä ja pari muuta miesmatkustajaa puutuimme tilanteeseen.

Myöhemmin mies pääsi vapaaksi siteistä ja hyökkäsi miehistön ja matkustajan kimppuun. Poliisi tuli lentokoneeseen Souliin laskeutumisen jälkeen.

Marxin mielestä Korean Airia pitäisi rangaista siitä, ettei miehistö osannut hoitaa tilannetta ilman, että matkustajat tulivat avuksi.

Fuentes on julkaissut tapauksesta valokuvia Facebook-sivullaan (katso alta).

Grammy-palkitun Marxin hittejä ovat muun muassa "Right Here Waiting" ja ”Hazard”.